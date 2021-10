Festa del 1 novembre, orari e negozi aperti in questo giorno festivo: i luoghi che vanno incontro alle esigenze del consumatore.

I giorni festivi sono ovviamente molto attesi da tutti, per riposarsi o spendere delle piacevoli ore in compagnia di amici e parenti. L’altro lato della medaglia presenta però molti negozi e attività chiusi, che possono limitare le possibilità o impedire di acquistare il necessario per esigenze del momento.

Capitando di lunedì, il giorno di tutti i Santi allungherà il weekend di un giorno, invogliando magari alcuni ad andare a fare la spesa. Come fare allora per organizzarsi? Ecco tutti i negozi aperti, con gli orari, in questo 1 novembre 2021; segna sull’agenda per non sentirti impreparato.

1 Novembre, gli orari e i negozi aperti in questo giorno festivo

Durante la festività, i centri commerciali delle grandi città (come ad esempio Roma e Milano) resteranno aperti, con le norme anti-covid ancora in vigore e da rispettare (indossare la mascherina e mantenere il distanziamento). Stesso discorsi per quanto riguarda i negozi di grandi catene come Ikea, Decathlon, MediaWorld e altri, che rimarranno aperti. Tutti aperti anche il 2 novembre.

Nello specifico, a Roma, centri commerciali e outlet saranno aperti per gran parte della giornata; Valmontone farà un orario dalle 10 alle 20, così come Castel Romano e Porta di Roma saranno aperti fino 20. Orario più lungo per Euroma2 e Maximo, che invece chiuderanno le porte due ore più tardi, alle 22.

All’interno dei centri commerciali saranno aperti anche i cinema e i bar, nonostante per vedere un film o consumare all’interno del locale sia necessario essere in possesso del Green Pass. Il discorso si fa più complicato parlando di alimentari, market e supermercati, con chiusure e orari d’apertura che variano a seconda della singola scelta del punto vendita.

I negozi Esselunga rimarranno aperti, con un orario quasi sempre 8-20; non è escluso però che alcuni punti vendita, magari nei centri più piccoli, possano decidere di restare aperti soltanto mezza giornata (è consigliato quindi verificare sul sito del negozio che interessa).

Anche i punti Conad saranno nella stragrande maggioranza aperti il 1 novembre, ma di nuovo ci possono essere variazioni per ogni singoli negozio. Quanto al 2 novembre, festa dei morti (non però “ufficiale”), supermercati e negozi seguiranno i loro orari standard.