Quale delle donne secondo te è la più anziana? In base a quale scegli, si possono scoprire aspetti della tua personalità.

Ognuno di noi ha esperienza di vita diverse e, per questo motivo, ogni individuo percepirà l’immagine precedentemente esposta in modo diverso. Nella foto sono presentate le sagome di quattro donne, ognuno di noi si renderà conto che – osservandole – una donna ci sembrerà più anziana delle altre. In base a questo, si possono scoprire aspetti della nostra personalità.

Test psicologico – Osserva l’immagine

Se avete scelto la donna numero 1, vuol dire che siete particolarmente emotivi ed empatici. Non avete la forza di nascondere le vostre emozioni, ma questo vi permette di essere sempre sinceri e connessi con il vostro essere più profondo. Capita infatti, che le persone vi vedano come un punto di riferimento, in quanto avete ottima capacità di ascolto ed elargite consigli impeccabili.

Se avete scelto la donna numero 2, siete persone estremamente forti ed indipendenti. Il vostro difetto però è che giudicate debole chiunque mostri le proprie emozioni, il che è un atteggiamento sbagliato. Questo deriva da un carattere fondamentalmente chiuso che non vi permette di aprirvi totalmente al prossimo.

Se avete scelto la donna numero 3, siete dei veri leader, forse troppo. Chi sceglie questa sagoma infatti, tende in genere a dominare l’altro a voler inculcare nella mente del prossimo le proprie opinioni considerandole giuste e sole. Di conseguenza tendete ad essere persone dalla corazza forte, ma con il cuore tenero.

Infine, se avete scelto la donna numero 4, siete persone estremamente disponibili e dolci. Provate gioia nel dedicarvi al prossimo, agli amici e alla famiglia perché se loro sono felici, lo siete anche voi. Siete persone empatiche, dotate di grande sensibilità e capacità di ascolto. In sostanza, avervi accanto è un vero dono dal cielo.