Vediamo insieme se rientri anche tu in quelle pochissime persone che sono riuscite a trovare la donna all’interno dell’immagine.

I test sono sempre molto divertenti e ci permettono anche di scoprire alcune cose di noi che magari non conoscevamo.

Vediamo in questo caso se riesci a risolvere, o meglio a trovare la donna dell’immagine, cosa che non succede a tutti.

Test: siete riusciti a trovare la donna?

Iniziamo con il dire che molto spesso il nostro occhio non vede sempre tutto quello che c’e da vedere, anche nei minimi dettagli.

Capita spesso che la nostra mente sia ingannata da quello che vediamo, ma non a tutti, alcune persone hanno una particolare capacità di analizzare tutto nei minimi dettagli nel giro di pochissimo tempo.

Un’esempio è l’incredibile immagine fatta da un’artista tedesco che si chiama Jorg Durstervad che sta facendo il giro del web.

La sua è un’opera d’arte che nel giro di pochissimo tempo è diventata un test visivo, prova quindi a sfidare il suo ideatore, ma fai massima attenzione, puoi guardare l’immagine solamente per 5 secondi.

Se ci siete riusciti a trovare la donna? Vuol dire che il vostro cervello è davvero molto sviluppato e dotato di grandi doti.

Se rientrare nelle persone che non hanno visto nulla, dovete allontanarvi un pochino dalla fotografia, e dopo tutto sarà tutto più chiaro.

Ecco comparire vicino al tronco dell’albero alcune curve che mostrano l’ovale di un volto, e poi vedrete ovviamente tutto il resto del corpo.

E voi in quale gruppo siete rientrati, in quelli che l’hanno risolto in meno 5 secondi, oppure ci è voluto un po’ di più?

Lo trovate anche voi un test simpatico e divertente che ci permette di passare qualche minuti di divertimenti e spensieratezza?