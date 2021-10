Vediamo insieme che cosa succederà nelle prossime puntate per quanto riguarda la serie Station 19 e le prossime puntate.

La quinta stagione della serie televisiva Station 19 a breve inizierà per quanto riguarda la messa in onda a breve in America.

Per la precisione a partire dal 11 novembre verrà messa in onda la prima puntata, che ha il titolo “Things We Lost in the Fire”.

La trama delle puntate riguarda una lunga serie di esplosioni che metteranno in pericolo di vita anche alcuni protagonisti.

Station 19: cosa succede?

Da quanto possiamo vedere dalle anticipazioni, infatti come è successo per un’altro programma seguitissimo, ovvero Grey’s Anatomy, ci sono molte analogie.

Il noto sito informato ovvero TvLine ha dichiarato che uno dei suoi protagonisti morirà proprio per un tragico incidente.

Dal punto di vista della produzione però nessuna ha ancora confermato ho smentito quello che è stato scritto dal noto sito sempre ben informato.

Stando alle voci del noto sito internet, i due personaggi che potrebbero perdere la vita sono o Ben Warren o Jack Gibson.

Come possiamo vedere dal trailer il primo sarà irreperibile, anche se la moglie lo continua a cercare, ma senza successo.

Per quanto riguarda Jack potrebbe essere perchè al momento non ci sono ancora legami con nessun personaggio in particolare.

Ma nell’appuntamento in prima tv ci sarà anche la storia di un’altro personaggio, ovvero Andy Herrera, che si recherà a casa di Dean Miller, e lo aiuta a prendersi cura di Pruitt.

Nella coppia formata poi da Theo e Vic ci sarà un grande traguardo all’orizzonte, ovvero il suo desiderio di impegnarsi in una relazione seria.

Insomma il primo appuntamento sembra essere davvero interessante ed una sorta di sparti acque per gli appuntamenti futuri.

E voi cosa ne pensate di queste possibile uscite di scena, secondo voi quale personaggio è più probabile che esca di scena?