E’ appena finita l’amata serie che vede protagonista Marco Bocci, ma quanto si farà la seconda stagione di Fino all’ultimo battito? Scopriamolo.

Fino all’ultimo battito ha conquistato il record di ascolti. Come sempre Marco Bocci riesce a coinvolgere il pubblico a casa con una facilità disarmante, la sua serie è stata tra le più viste del palinsesto autunnale con ben 4 milioni di telespettatori. Già la seconda puntata, andata in onda il 30 settembre, si portò a casa il 18,8% dello share nazionale e il numero è letteralmente lievitato di puntata in puntata, arrivando al 20,6% della quinta puntata.

E’ intuibile quindi che la rete pubblica Rai decida di investire nuovamente sulla fiction scritta da Andrea Valagussa e la conferma è arrivata pochi giorni fa proprio da Bianca Guaccero, la quale nella serie interpreta Rosa – la nuora del boss Patruno. Ecco tutte le rivelazioni sulla seconda stagione di Fino all’ultimo battito.

Fino all’ultimo battito 2 – Ecco quando si farà

Sembrava che nulla fosse ancora certo, ma poi ci ha pensato Bianca Guaccero a tranquillizzare gli animi dei fan della fiction Fino all’ultimo battito. A quanto pare, la seconda stagione si farà: “La serie non finirà qui, perché presto torneremo sul set per girare le nuove puntate della seconda stagione, nei prossimi mesi quindi, sarò ancora sul set della fiction” – sono state le dichiarazioni della conduttrice di Detto Fatto – “Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”. Parole importanti quindi, che danno certezza ai telespettatori della serie che vede protagonista Marco Bocci.

Il protagonista non si è ancora espresso al riguardo, ma – secondo alcune indiscrezioni – sembra che il debutto della seconda stagione di Fino all’ultimo battito è previsto per la seconda metà del 2022 e l’inizio del 2023 (COVID-19 permettendo). Tuttavia, queste sono le uniche informazioni che abbiamo, in quanto la trama pare sia ancora top secret.