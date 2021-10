Ecco le anticipazioni di Fino all’ultimo battito. La serie tv riparte con la quinta puntata: ci sarà un imprevisto drammatico e scioccante

Ritorna Fino all’ultimo battito. Dopo la meravigliosa puntata di giovedì 14 ottobre, i fan della serie voglio già sapere cosa succederà nel prossimo episodio. La fiction targata Rai sta facendo molto successo e registra ascolti niente male.

Proprio per questo, l’interesse per ciò che succederà durante il prossimo episodio è molto alto e l’attesa cresce. In questo articolo, infatti, vi forniamo alcune anticipazioni della prossima puntata di Fino all’ultimo battito, che andrà in onda il 21 ottobre.

Fino all’ultimo battito, ecco cosa succederà nella prossima puntata

Quella del 21 ottobre sarà la quinta e penultima puntata. La serie, infatti, si avvia verso la sua conclusione, ma i misteri da risolvere sono ancora molti e i personaggi in campo hanno ancora tantissimo da raccontare. La serie sta piacendo molto e cresce quindi la curiosità dei telespettatori su quella che sarà la prossima puntata.

La quarta puntata, andata in onda giovedì 14 ottobre, è stata un enorme successo, anche grazie ai tantissimi colpi di scena che si sono susseguiti durante l’episodio. Il boss Patruno è stato colpito e ha avuto bisogno di un’urgente trasfusione di sangue. Elena, invece, ha visto Diego mentre era con Rosa e i due ora sono in crisi.

Diego, infatti, ha preferito non raccontare la verità ad Elena e ha giustificato il bacio con Rosa come un momento di debolezza. Questo porterà Elena ad annullare il matrimonio. A complicare le cose ci pensa la scomparsa di Vanessa, ora che il dispositivo da impiantarle è arrivato in ospedale.

Nella prossima puntata del 21 ottobre, Diego sarà preso con forza dagli scagnozzi di Patruno e verrà colpito da Cosimo. Subito dopo, però, il boss avrà un malore e sarà ancora una volta la bravura e l’esperienza di Diego a salvargli la vita.

Secondo le anticipazioni, Vanessa verrà trovata e sottoposta all’intervento chirurgico per l’impiantazione del dispositivo, che riuscirà perfettamente. Anche il boss Patruno dovrà essere operato e Diego dovrà rubare all’ospedale un macchinario necessario per l’operazione.

Intanto, anche il matrimonio di Diego ed Elena verrà ostacolato e messo in pericolo. Una telefonata, infatti, interromperà la cerimonia tra i due futuri sposi. Insomma, i colpi di scena non sono finiti con la puntata del 14 e di certo ne vedremo anche durante il prossimo episodio. Appuntamento dunque al 21 ottobre su Rai1.