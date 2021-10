Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato direttamente il noto giornalista lasciando tutti senza parole.

Marco Liorni è un noto presentatore televisivo e giornalista, che nelle ultime ore ha dichiarato qualcosa di particolare sulla figlia.

Il tutto si è svolto durante un’intervista nel programma condotto da Serena Bortone, dove ha parlato di un dramma che è successo alla figlia Emma, di solamente 17 anni.

Marco Liorni e l’aggressione alla figlia

La giovane, infatti è stata aggredita da un uomo adulto per catcalling, ovvero una parola che è stata resa famosa da qualche tempo fa Aurora Ramazzotti.

Le parole di Liorni sono state le seguenti nel noto programma in onda su Rai Uno:

“Un adulto per strada ha detto cose molto gravi a mia figlia, sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo. Le aveva detto una cosa orrenda”

Per la figlia è stata come una “aggressione”, dice Liorni che probabilmente non lo avrebbe denunciato, ma sicuramente ci avrebbe parlato.

Non ha però voluto aggiungere ulteriori dettagli, ma si è visto che era molto arrabbiato da quanto accaduto.

Marco ha parlato poi anche degli altri figli, il primo Niccolò avuto da una precedente relazione è stato quello che ha sofferto maggiormente il distacco dal padre.

Ma ad oggi hanno saputo riallacciare un fantastico rapporto padre figlio, la piccola Viola, invece è in gradi di sorprendere tutti con le sue parole.

Per chi non lo sapesse Marco è sposato con Giovanna dal 2014, che non fa assolutamente parte del mondo dello spettacolo, ed il loro matrimonio è stata celebrato a Las Vegas, senza dire niente a nessuno.

La coppia è felicemente insieme da oltre 20 anni, ed hanno Emma, che ha 17 anni e Viola che ne ha 10, mentre Niccolò si trova all’Università.

