Katia Ricciarelli crolla in diretta: lacrime per Pippo Baudo, cosa sta succedendo

Le lacrime di Katia Ricciarelli che crolla in diretta al Grande Fratello hanno commosso. Ecco cos’è successo e cosa ha detto la cantante

Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad uno sfogo improvviso e ad una commovente confessione in diretta al Grande Fratello Vip. La cantante crolla in diretta e versa lacrime parlando con gli altri inquilini della casa, commuovendo i telespettatori a casa.

Evidentemente arrivata ad un punto di non ritorno, Katia Ricciarelli ha deciso di aprirsi liberamente e raccontare la sua intimità ai suoi compagni di avventura nella casa più spiata d’Italia. La Ricciarelli ha infatti parlato di cose molto personali, che hanno commosso non poco i telespettatori.

Katia Ricciarelli crolla in diretta, ecco cos’ha detto al Gf Vip

Katia Ricciarelli non ha certo bisogno di presentazioni. L’artista Italiana ha fatto la storia della musica italiana ed è annoverata tra le più brave cantanti nell’olimpo della musica italiana. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere e oggi si parla ancora di lei.

Dopo aver deciso di partecipare al Grande Fratelli Vip, ha fatto parlare di sé per alcune sue frasi che contenevano rivelazioni sul suo ex, Pippo Baudo. In tanti si sono chiesti come si sarebbe comportata la Ricciarelli nella casa e infatti, dopo pochi giorni dall’inizio del reality, la cantante soprano ha già fatto parlare di sé.

In diretta dalla Casa del Grande Fratello, Katia Ricciarelli è crollata e ha fatto una commovente confessione. L’artista ha mostrato una parte di lei che non si conosceva, più intima e fragile, uno spaccato del suo passato che ha sempre preferito non rivelare.

Dopo aver ascoltato il racconto di Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli è intervenuta parlando del passato e raccontando di quanto sia poco importante guardarsi troppo indietro e rimpiangere ciò che è stato. Secondo lei, infatti, non serve a nulla portare rancore. In molti si sono chiesti se il riferimento sia anche al suo ex, Pippo Baudo.

La Ricciarelli ha poi parlato delle sue sorelle. Una è andata via da questo mondo troppo presto, a soli 29 anni, mentre la sorella maggiore, di 9 anni più grande della cantante, non sta attraversando un bellissimo momento e la sua salute, purtroppo, non è ottima.

Ha ammesso che ora sua sorella è ricoverata in una clinica e che per ora non sta molto bene. La Ricciarelli ha concluso dicendo alle sue coinquiline di non guardare troppo al passato e concentrarsi invece sul presente, senza portare troppi rancori.