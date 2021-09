Katia Ricciarelli rilascia una rivelazione su Pippo Baudo. Ecco la frase shock della cantante, prossima concorrente del Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli è nota a tutti per il suo grande successo musicale e per la sua, ormai vecchia, storia con Pippo Baudo. Ed è proprio riguardo a quest’ultimo che la brava Katia ha rilasciato un’incredibile rivelazione che ha stupito tutti.

La cantante soprano è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip e non lo fa in punta di piedi. A far parlare di sé, infatti, una sua dichiarazione sul suo ex marito, Pippo Baudo, che ha stupito un po’ tutti.

Katia Ricciarelli, rivelazione su Pippo Baudo: “Se entrasse Pippo Baudo nella Casa”

Durante una recente intervista, Katia Ricciarelli ha rilasciato alcune rivelazioni e curiosità che faranno piacere ai telespettatori della Casa del Grande Fratello. In particolare, la bella Katia ha parlato del suo rapporto attuale con Pippo Baudo, suo storico ex marito.

Katia Ricciarelli è pronta infatti ad entrare nella Casa del Grande Fratello e non lo fa in silenzio. La cantante ha dichiarato che è molto felice di far parte del programma e che non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura.

Come tutti sanno, non ci sono segreti per chi entra nella Casa del Grande Fratello e chi decide di farlo dovrà mettersi a nudo, svelando le proprie debolezze, incertezze e, a volte, anche alcuni scheletri nell’armadio. Intervistata da Fq Magazine, Katia non ha dichiarato senza filtri e ha parlato anche di Pippo Baudo.

La cantante ha dichiarato di essere pronta ad affrontare le difficoltà che prevede il gioco e che non ha paura dei segreti che verranno rivelati. Ha ammesso di non aver nulla da temere, essendo una donna senza filtri e ha anche detto che, se dovesse andare a trovarla il suo ex marito Pippo Baudo, non potrebbe che esserne felice.

Katia ha detto che il rapporto d’amore è ormai finito da tempo e che i due non hanno nemmeno un rapporto di amicizia. Non c’è alcuna frequentazione, come è normale che sia e che dopo una storia finita sarebbe inutile andare a cena insieme.