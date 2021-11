Gianna Nannini, una delle cantanti più amate in Italia, ma vi ricordate di lei da giovane? ecco com’è cambiata in questi anni, è irriconoscibile. Vediamola insieme.

Gianna Nannini è sicuramente una delle cantanti più amate in Italia, da sempre riempie gli stadi grazie alla sua incredibile voce.

Nata il 14 giugno del 1954 a Siena, Gianna ha alle spalle una carriera ricca di successi e soddisfazioni e ancora oggi continua a far sognare i fan con le sue canzoni che sono rimaste impresse nella storia della musica italiana.

La Nannini ha conquistato la fama sin dall’inizio della sua carriera, ma ve la ricordate da giovane? da qualche ora circolano sul web le foto della cantante di quando aveva appena 20 anni. Irriconoscibile, vediamola insieme.

Leggi anche->Copripiumino: come infilarlo in un secondo con questo trucco semplicissimo

Gianna Nannini, ecco le foto da giovane

Gianna Nannini è una delle cantautrici più amate e stimate al mondo, da sempre le sue canzoni sono delle hit che risuonano alla radio e che tutti conoscono alla perfezione.

I primi debutti di Gianna Nannini nel mondo della musica risalgono a quando era giovanissima. La cantante ha rivelato un episodio della sua vita che l’ha cambiata notevolmente ovvero di quando a seguito di un incidente con un macchinario per dolci presente nella sua azienda di famiglia, la donna perse le falangi e la voce.

Dopo questa terribile esperienza, il futuro della donna fu stravolto, il tono della sua voce cambiò notevolmente ed è grazie a questo che è diventata una vera e propria icona musicale.

Come possiamo vedere dalle foto qui sopra, Gianna non è cambiata molto per quanto riguarda i tratti del viso, si può solo notare lo scorrere del tempo per qualche ruga in più.

Leggi anche->Acqua frizzante bevuta prima di dormire: Ecco cosa succede al tuo corpo

Alcune caratteristiche sono rimaste uguali ha lo stesso splendido viso di oggi, capelli corti scompigliati e gli occhi a goccia. Voi cosa ne pensate? vi piace Gianna Nannini?