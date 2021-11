Bere acqua frizzante prima di andare a dormire può portare alcuni benefici molto utili. Ecco che cosa succede se lo fai

Bere acqua durante il giorno è utilissimo non solo per dissetarci e idratare il nostro organismo, ma anche per apportare al nostro corpo enormi vantaggi anche in termini di difese immunitarie. Restare in salute, infatti, è importante e l’acqua in questo gioca un ruolo fondamentale.

Non tutti, però, bevono acqua naturale e chi è abituato a consumare acqua frizzante o leggermente effervescente, spesso si chiede se i benefici sono gli stessi rispetto a chi consuma acqua non gasata. Ma bere acqua frizzante prima di dormire può portare a dei vantaggi. Ecco quali.

Ecco cosa succede se bevi acqua frizzante prima di dormire

Gli scienziati consigliano sempre di bere almeno 2 o 3 litri di acqua al giorno e di assumere almeno un bicchiere d’acqua prima di andare a dormire. Senza l’acqua, infatti, non potremmo sopravvivere per più di 2 o 3 giorni in quanto è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo.

L’acqua stimola la digestione, aiuta ad assimilare i nutrienti ed è importante per il metabolismo di carboidrati e proteine, oltre a svolgere un ruolo essenziale per l’eliminazione delle tossine. L’acqua, infine, è fondamentale per regolare la nostra temperatura corporea e mantenere una certa umidità nella nostra pelle.

Ma sai cosa succede se bevi acqua frizzante prima di dormire? I benefici possono essere molteplici: assumere acqua effervescente prima di mettersi a letto, infatti, aiuta il nostro organismo a sostituire i liquidi persi durante la giornata, inoltre stimola il sonno e permette di mantenere idratato il nostro organismo durante la notte.

Assumere acqua frizzante prima di andare a dormire aiuta a bruciare più calorie e quindi a perdere peso, inoltre questa svolge un ruolo importante per l’equilibrio degli ormoni, la salute di muscoli e articolazioni, oltre a rappresentare un depuratore naturale che elimina tossine dal nostro corpo.