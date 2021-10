Test della personalità: sei troppo duro con te stesso oppure no? Scoprilo in due minuti

Ecco il nuovo test che ti dice se sei troppo duro con te stesso oppure no. Ti basteranno solo due minuti per scoprirlo

Oggi ti proponiamo un nuovo interessante test della personalità che è in grado di dirti se sei troppo duro con te stesso oppure no. A volte, infatti, quando prendiamo delle decisioni che, alla fine, si rivelano sbagliate siamo troppo duri con noi stessi.

C’è infatti chi si sottovaluta molto e dà di sé una valutazione molto negativa, prendendosela sempre con sé stesso per non aver raggiunto degli obiettivi, per aver fallito in qualcosa o per non essere in grado di soddisfare gli altri. Ci sono persone, invece, che non la pensano così. Tu che tipo di persona sei? Scoprilo in due minuti con questo semplice test.

Ecco il test che ti dice se sei troppo duro con te stesso

Spesso i giudici più severi della nostra vita siamo proprio noi stessi. Non è una regola che vale per tutti, ma ci sono persone che risultano davvero essere molto dure con loro stesse. Altri, invece, hanno grande sicurezza e stima delle loro capacità.

Tu in quale posizione ti collochi? Se vuoi scoprirlo allora non dovrai fare altro che concludere questo test: alla fine conoscerai molte più cose su te stesso. Secondo Kristin Neff, docente ed esperta di sviluppo umano presso l’Università di Austin, in Texas, basterebbe una sola domanda per capire se sei troppo duro con te stesso, o viceversa.

Gli studi di Kristin, dimostrano che capire se e quanto si è troppo duri con sé stessi comporta grandi benefici per la propria psiche. Per la studiosa, quindi, basterebbe porre alla persona che vuole conoscere di più su sé stessa, una semplice e curiosa domanda: “Come tratto i miei amici più cari?”.

Il test consiste nell’immaginare una situazione in cui il nostro miglior amico ci confessi di star passando un periodo della propria vita un po’ difficile. A questo punto dovrai offrire lui gli stessi consigli che daresti a te stesso se dovessi trovarti nella stessa situazione.

Dopo aver valutato la risposta da dare, chiediti se il tuo amico rimarrebbe tale dopo aver ascoltato e riflettuto sul tuo consiglio che gli hai appena dato. Valuta se potrebbe sentirsi offeso o ferito, in questo caso saresti davanti alla prova che sei troppo duro con te stesso.

Questo test è anche un validissimo esercizio per capire quanto sei compassionevole con gli altri e come potresti migliorare nel dare consigli e supporto alle persone a te care. Ma, soprattutto, ti insegna che essere troppo duri con sé stessi non porterebbe atro che dispiacere e sconforto.