Hai dei lividi sul tuo corpo e non hai idea di come tu possa esserteli procurati? In questo articolo diciamo quali possono essere le cause

È possibile avere sul proprio corpo dei lividi, più o meno grandi, la cui causa può sfuggire. Se hai notato dei lividi strani sul tuo corpo, in questo articolo ti mostriamo alcune delle principali cause a cui devi prestare maggiormente attenzione.

I lividi sul corpo non sono una rarità ed esistono molte cause per cui potrebbero apparire senza che noi ce ne rendiamo conto. Oggi vogliamo parlartene, in modo da poterti dare delle risposte più chiare rispetto a questo problema e un ampio ventaglio di soluzioni.

Ecco quali potrebbero essere le cause dei tuoi lividi sul corpo

Ci sono mattine in cui ci svegliamo e notiamo la comparsa di alcuni lividi sul nostro corpo, comparsi senza che noni ce ne rendessimo conto. Se non ci sono state dure collisioni che hanno causato il livido e non riesci a spiegarti la sua comparsa, allora i motivi potrebbero essere molteplici.

Non c’è molta informazione sull’argomento, ma devi sapere che le donne sono più propense a veder comparire sul proprio corpo strani lividi di cui non si sospettava l’esistenza. Gli uomini, rispetto al gentil sesso, hanno una pelle più spessa e riesce quindi a resistere maggiormente agli urti.

Anche l’età avanzata gioca un importante ruolo nella comparsa improvvisa dei lividi. Gli anziani hanno infatti una pelle più sottile, il che la rende più vulnerabile agli urti e quindi i vasi sanguini, già più deboli, fanno maggiore fatica a non rompersi e, quindi, a non provocare lividi.

Gli integratori sono un’altra possibile causa della comparsa improvvisa dei lividi sul corpo. Il consumo di alcune tipologie di integratori potrebbero, infatti, causare questo problema. Ad oggi questa causa è ancora oggetto di studio e, quindi, prima di assumere qualsiasi integratore è sempre consigliabile consultare il proprio medico.

Un ruolo fondamentale è giocato anche dalle vitamine. Una carenza di quest’ultime potrebbe facilmente provocare la comparsa di lividi sul corpo. In particolare, il nostro organismo patisce molto la carenza delle vitamine C e D e potrebbe avvertirci, appunto, causando lividi su gambe, braccia e resto del corpo.

Il consiglio, dunque, è sempre lo stesso ed il più utile: se notate che il vostro corpo si sta riempiendo di lividi per un motivo apparentemente sconosciuto, la miglior cosa da fare è quella di consultare il proprio medico, il quale vi aiuterà a stabilire la causa e agire di conseguenza.