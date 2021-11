Vediamo meglio insieme tutte le informazioni per quanto riguarda il cavaliere Diego Tavani di Uomini e Donne che ha un passato da calciatore.

Il programma pomeridiano che promette di far trovare l’amore è quello condotto da Maria De Filippi da anni, ovvero Uomini E Donne.

Tra i suoi partecipanti c’è anche Diego Tavani, che non è un personaggio sconosciuto, anzi, ma vediamo meglio le informazioni su di lui.

Ida Platano non smette mai di credere nell’amore e decide quindi di mettersi nuovamente in gioco.

Diego Tavani ed Ida Plaano: cosa succede?

Ha iniziato una relazione con Marcello, che però dopo poco è terminata, me negli ultimi giorni ecco che un nuovo interesse è all’orizzonte.

Stiamo parlando del cavaliere Diego Tavani che sembra essere riuscito a conquistare la bella dama.

Durante la prima uscita che hanno fatto insieme, sembra essere scoccato il colpo di fulmine, ma conosciamo meglio l’uomo.

Iniziamo con il dire che ha un matrimonio terminato alle spalle ed è anche papà di Leonardo.

Diego è nato nel 1979 a Roma e lavora nel bar tabacchi della sua famiglia, ma in passato era un calciatore.

Ha iniziato nei primi anni 2000, come portiere nella Turris una squadra che si trova in Serie C.

Ama ovviamente lo sport, che pratica abitualmente, ma ha anche una passione particolare per i motori, ed in particolare per le macchine e le barche.

Con le varie registrazioni che sono state fatte, possiamo sapere che a breve ci sarà un particolare colpo di scena tra Diego ed Ida.

Sembra, infatti che il 30 ottobre, durante la registrazione, lei vorrebbe portarlo fuori dal programma, chiedendo alla padrona di casa, Maria De Filippi, i petali, come una vera e propria scelta.

Ma qui arriva qualcosa di inaspettato, ovvero si vocifera che l’uomo non ha accettato la proposta e si è riseduto al suo posto.

Insomma un vero e proprio colpo di scena che nessuno si immaginava assolutamente, quindi per il momento possiamo solamente attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per capire le motivazioni che si celano dietro a questo gesto.

E voi cosa ne pensate, se effettivamente Diego si rifiuta di uscire dal programma con Ida? Forse è solamente troppo presto?