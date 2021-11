Sai perché le borse di Louis Vuitton costano così tanto? Il motivo ti lascerà senza parole. Leggi l’articolo per scoprirlo

Le borse Louis Vuitton sono senza dubbio le borse più famose e ambite al mondo e la loro storia non è affatto scontata. Ma a renderle così famose sono anche i prezzi incredibili che caratterizzano queste bellissime borse. Una di queste, infatti, può arrivare a costare anche migliaia di euro.

Acquistare una Louis Vuitton, infatti, non è certo un gesto di poco conto. Proprio per via del suo costo, regalare una di queste borse vuol dire andare a colpo sicuro su chi riceverà il dono. Ma sapete perché le borse di Louis Vuitton costano così tanto? Ecco spiegato il motivo.

Il marchio Louis Vuitton ha una storia secolare e meravigliosa da raccontare. Il suo primo negozio nacque nel lontano 1854 e le borse, poi rese famose in tutto il mondo, vennero realizzate a partire dal 1892. L’azienda francesce, con sede a Parigi, ha poi conquistato negli il mondo della moda, diventando uno dei marchi più famosi e potenti del mondo della moda.

Le borse Louis Vuitton sono molto famose per la loro qualità, bellezza e…per il loro prezzo. Il costo di queste meravigliose borse è infatti tra i più alti al mondo e acquistare o regalare una borsa del famoso marchio francese è senza dubbio un simbolo di benessere economico.

Ma sapete perché le borse Louis Vuitton costano così tanto? Ci sono molteplici fattori che rendono queste borse le più care al mondo, tra cui la qualità, la durata della vita e, ovviamente, la griffa.

Uno dei fattori principali che rendono le borse Louis Vuitton così costose è il fatto che queste sono realizzate con vera pelle di mucca, che rende il portaoggetti impermeabile e ignifugo. Inoltre, nel tempo questo tessuto cambia colore e passa da un marrone chiaro ad un marrone più scuro.

Ogni borsa Louis Vuitton deve superare test di durabilità, tra cui la simulazione di una caduta da un metro e mezzo d’altezza (ovviamente piena). Le loro cerniere vengono aperte e chiuse fino a 5000 volte per assicurarsi che non si rompano durante il loro normale utilizzo.

Come detto in precedenza, anche il nome del marchio, inevitabilmente, porta ad un aumento dei prezzi, ma un ulteriore che le rende così costose e preziose è il fatto che le borse Louis Vuitton sono fatte a mano, una ad una. Insomma, le LV costeranno anche tanto, ma la qualità si paga e, in questo caso, si tratta di altissima qualità.