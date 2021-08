Tutti conoscono la famosa conduttrice di La Prova del Cuoco, ma non tutti sanno che la Clerici abbia una sorella minore. Scopriamo chi è.

Antonella Clerici fa parte del panorama televisivo italiano ormai dagli anni ’80. Nel corso del tempo, ha dimostrato di essere una conduttrice di successo, primeggiando in molti programmi tv: da Unomattina a Domenica In (ora condotto da Mara Venier) fino a La Prova del Cuoco.

La conduttrice, quindi, si può dire che abbia passato una vita sotto i riflettori, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Antonella Clerici ha una figlia, Maelle Clerici, avuta dalla precedente relazione con Eddy Mertens ed è ora legata sentimentalmente a Vittorio Garrone.

Ma la figura più importante nella vita della conduttrice – oltre alla figlia ovviamente – è la sorella minore Cristina, più piccola di lei di quattro anni.

Chi è Cristina Clerici

Ospite da Maurizio Costanzo, Antonella Clerici ha parlato per la prima volta della sorella minore. Cristina Clerici è lontana dal mondo della televisione, è una psicologa di successo ed è molto legata alla sorella maggiore, la quale ha dichiarato: “Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia. Ci sentiamo almeno due volte al giorno” – ha raccontato la conduttrice a Maurizio Costanzo.

La Clerici, inoltre, ha fatto riferimento al rapporto conflittuale con la madre, difficoltà che l’ha portata a legarsi ancora di più alla sorellina che per lei era sempre presente. Un rapporto di reciproco sostegno e fiducia lega le due sorelle, tanto che la figlia di Antonella, Maelle, per la zia è come una figlia. Cristina, infatti, viene a Roma ogni quindici giorni, per passare a trovare la nipotina.

“La mia prima confidente è mia sorella […] mia sorella è un po’ la mia coscienza” – ha rivelato la conduttrice.

Antonella Clerici, inoltre, ha dichiarato di essersi legata ulteriormente alla sorella anche dopo la scomparsa della madre, avvenuta qualche anno fa.

