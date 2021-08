Il noto ballerino Stefano de Martino ha una sorella, classe 95, bellissima proprio come il fratello maggiore. Scopriamo insieme chi è.

Il ballerino 31enne Stefano De Martino deve il suo successo alla partecipazione nel 2009 ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Alla sua prima edizione del programma, De Martino venne eliminato in semifinale aggiudicandosi però la vittoria nella categoria ballo. Nel 2010 torna negli studi Mediaset in veste di professionista, diventando poi nel 2015 supporter e conduttore del daytime pomeridiano del programma.

Partecipa a numerosi programmi televisivi: da Pequenos Gigantes, a Selfie – le cose cambiano, e ancora Made in Sud e l‘Isola dei Famosi.

Il suo affetto più profondo però rimane riservato al programma che l’ha visto crescere, tanto che nell’ultima edizione di Amici20, Stefano torna sul palco del serale, questa volta in veste di giudice (insieme a Stash ed Emanuele Filiberto).

Il ballerino ha sempre dichiarato di avere una bellissima famiglia, di cui va incredibilmente fiero. Conosciamo, quindi, la sorella minore di De Martino, Adelaide.

Chi è Adelaide De Martino

Adelaide De Martino è nata l’8 giugno 1995 a Torre Annunziata (Napoli), ma vive a Milano. Oltre al maggiore Stefano, ha anche un fratello minore Davide De Martino.

A livello personale, non si sa molto della sorellina del ballerino, se non che sia da tempo legata sentimentalmente a Emanuele Vicorito, noto per la sua partecipazione alla serie italiana Gomorra (è stata lei stessa a rendere nota la sua relazione, condividendo sui social scatti in compagnia dell’attore).

E’ molto legata al nipotino Santiago, figlio del fratellone e della showgirl Belen Rodriguez e sembra sia rimasta particolarmente affezionata all’ex del ballerino, la nota cantante Emma Marrone.

Ama moltissimo viaggiare e, da buona napoletana, è follemente innamorata del mare. Riguardo invece alla professione, ormai Adelaide è diventata una vera e propria influencer e fashion blogger con i suoi 117 milioni di followers, anche grazie alla notorietà del fratello maggiore.