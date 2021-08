Alessandra Amoroso, conoscete la sorella? Due gocce d'acqua FOTO

Tutti noi conosciamo Alessandra Amoroso, ma quanti di voi conoscono Francesca? La sorella della cantante è praticamente identica a lei.

Lei è Francesca Amoroso, la sorella maggiore della nota cantante salentina Alessandra Amoroso. Le due si passano cinque anni di differenza e sono molto legate. La vita che conduce la maggiore delle sorelle è molto diversa rispetto a quella della secondogenita: mentre Alessandra è impegnata in continui tour e performance sui palchi di tutta Italia, Francesca vive una quotidianità caratterizzata da lavoro e famiglia: fa la commessa in un negozio a Lecce ed è mamma di una bellissima bambina, Andrea.

Le sorelle Amoroso sono inseparabili

La somiglianza tra le due è disarmante e, più che passarsi cinque anni, le due sembrano quasi gemelle. Dettaglio che è ancora più evidente ora, dato che Francesca sfoggia un taglio corto molto simile allo stile portato spesso dalla sorella minore. Occhi, bocca, forma del naso, Francesca e Alessandra sembrano fatte con lo stampino e il legame che le unisce è infinito.

Insieme hanno vissuto anche un momento molto emozionante: nel 2016 Francesca è convolata a nozze e Alessandra ha cantato in suo onore l’Ave Maria.

Dal matrimonio è nata la nipotina di Alessandra, sulla quale la cantante ha dichiarato: “Lei è dolcissima, è proprio una bambina simpatica” – per poi concludere simpaticamente – “ha preso tutto dalla zia!”.

Ovviamente, dopo le dichiarazioni fatte sulla nipote, non è mancata la curiosità di sapere se anche la nota cantante desideri avere una famiglia. Alessandra ha dichiarato a riguardo: “Come tutte le donne del mondo vorrei sposarmi e mettere su famiglia […] Sono nata in una famiglia radicata con principi e valori annessi, la classica del sud” – e per quanto riguarda l’argomento figli: “Vorrei un figlio, spero che arrivi al momento giusto”.