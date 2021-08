Chi è la bellissima mamma di Giulia De Lellis, l’ex-corteggiatrice di Uomini e Donne che oggi è un affermata influencer e showgirl.

Certe volte è proprio il caso di dire: tale madre tale figlia. La somiglianza di alcuni VIP coi propri genitori è delle volte disarmante, come abbiamo visto con Can Yaman e il padre Guven e, come possiamo vedere ora, di Giulia De Lellis e sua madre Sandra.

La De Lellis non ha di certo bisogno di presentazioni; la venticinquenne della provincia romana ha fatto passi avanti nella sua carriera da quando l’abbiamo conosciuta, ovvero dalla partecipazione a Uomini e Donne nel 2016, diventando una famosa influencer, modella e pronta a conquistarsi anche il mondo televisivo come conduttrice. Ma conoscete la mamma Sandra?

Giulia De Lellis, chi è la mamma Sandra

Si chiama Sandra Piciacchia la mamma di Giulia De Lellis, anche lei bellissima come la figlia; molti dei followers di Giulietta la seguono ormai con affetto chiamandola “mamy Sandra”, e la donna non può che esserne contenta. D’altronde, l’affetto dei fan è dimostrato dai tantissimi follower della donna, più di 50 mila.

Di origini marchigiane, si è ritrovata da sola, a 19 anni, con una figlia piccola, poi cresciuta dal nuovo compagno e padre dei suoi due altri figli, appunto Giulia e Giuseppe, come confessato dalla De Lellis durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP.

Sandra ha dovuto affrontare un grave lutto negli scorsi anni, avendo perso la sorella Wilma ha causa del terremoto che ha colpito l’Italia centrale nel 2016; nonostante questo, non ha perso il sorriso, che molto spesso mostra sui social proprio insieme alla figlia, che le somiglia tantissimo.

Mamma Sandra sta accompagnando Giulia anche in questa nuova fase della sua carriera, che ha visto la De Lellis sbarcare anche sul grande schermo nella pellicola Genitori vs influencer.