Paola Di Benedetto ha ceduto al ritocchino? Il prima e il dopo dell’ex del Gf

Vediamo insieme alcune immagini ed una confessione in particolare, per quanto riguarda Paola Di Benedetto e la chirurgia estetica.

La nota e bellissima influencer Paola di Benedetto è molto spesso al centro del gossip, ed in tanti hanno notato che la sua bellezza potrebbe essere stata aiutata dal chirurgo.

Ma cerchiamo di capire se effettivamente è stato così e cosa potrebbe aver modificato rispetto a quanto le è stato donato da Madre natura.

Di lei si parla molto spesso che possa aver ritoccato il suo naso, anche prima di iniziare la carriera televisiva.

Anche durante la sua partecipazione al reality dell’Isola Dei Famosi queste foto avevano fatto molto parlare, perchè Paola aveva un naso ben pronunciato rispetto ad oggi.

Paola Di Benedetto: prime e dopo shock

Terminato il programma, la nota madre natura del programma di Paolo Bonolis, intervistata da Chiambretti ha ammesso il ritocchino.

Ha anche spiegato le motivazioni che l’hanno spinta alla decisione, ovvero poter stare meglio con se stessa.

Durante questa intervista ha anche dichiarato e confermato che quella è l’unica parte del suo corpo ad essere stata ritoccata.

In tanti le dicevano che avesse ceduto al chirurgo anche per quanto riguarda il suo seno e per gli zigomi, ma così non è, come lei stessa ha confessato.

Le fotografie che circolano sulla rete dove Paola viene messa a confronto tra il prima ed il dopo, sembrano non lasciare scampo alle dichiarazioni su nuovi interventi di chirurgia, ma forse è solamente la foto, oppure il crescere con l’età.

Una cosa è certa, Paolo di Benedetto è sempre bellissima e molto sensuale e riesce a catturare l’attenzione sia del pubblico maschile che di quello femminile.

La sua vita a livello lavorativo procede a gonfie vele, è davvero impegnata in mille progetti contemporaneamente.

Mentre per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non sembra esserci nessun flirt all’orizzonte, forse ha deciso di godersi questa estate in totale spensieratezza.

Staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime settimane, dato che in questo momento sta trascorrendo qualche giorno di totale relax al mare.