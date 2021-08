Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro cicogna in arrivo: sogno ad occhi aperti

Vediamo insieme tutti i dettagli di questa voce che continua a circolare con grandissima insistenza, e che sembra essere confermata.

La loro relazione è nata all’interno del programma o meglio del reality, Grande Fratello, e da quel momento non si sono mai lasciati nemmeno per un momento.

Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e di Paolo Ciavarro, che formano una delle coppia maggiormente al centro del gossip nazionale per via di un particolare rumors che sta circolando su di loro.

Sembra infatti che a far visita alla coppia sia arrivata la cicogna, e ci sono anche alcuni fatti che possono confermare questa voce, ma cerchiamo di capire meglio insieme.

I due giovani innamorati ormai si trovano in Sicilia da varie settimane, per una bellissima e dolcissima vacanza all’insegna dell’amore.

Clizia e la conferma della gravidanza

Come possiamo vedere dai loro profilo social di Instagram si stanno godendo il meritato relax con tanto di cene a lume di candela, bagni in un mare che non ha paragoni e dolci baci romantici al tramonto, oltre alla squisita e tentatrice cucina del posto.

Ma la voce che sta diventando sempre più insistente riguarda una presunta gravidanza per la nota influencer Clizia, che sarebbe la sua seconda volta, dopo la figlia Nina, nata dal suo precedente matrimonio con il cantante Francesco Sarcina.

Clizia, si vocifera sul web che è stata vista in un laboratorio per analisi, forse proprio per avere la conferma di questa cicogna che potrebbe già essere in volo per la coppia.

I due ex gieffini non hanno mai nascosto la voglia di fare il grande passo e di avere un figlio, anche se la loro relazione è abbastanza recente, ma il loro amore è talmente vero e profondo che si sentono pronti, e chissà se magari è già tutto realtà.

Sicuramente, se così fosse nelle prossime settimane arriverà la tanto attesa conferma di questa bellissima e dolcissima notizia per quanto riguarda Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un regalo davvero incredibile per coronare il loro sogna d’amore.