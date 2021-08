Conoscete la moglie di Fabio Fazio? Ecco chi è e cosa fa la consorte del conduttore e produttore televisivo ligure.

Amatissimo dal pubblico italiano, il conduttore savonese in questi anni si è spostato sulle varie reti Rai col suo storico programma Che tempo che fa, tornando lo scorso settembre su Rai 3 dopo essere andato in onda negli anni precedenti prima su Rai 1 e poi su Rai 2.

Con ventisette riconoscimenti all’attivo, è il conduttore della Rai più premiato di sempre; una carriera contornata di successi la sua, iniziata negli anni ’80 con programmi giornalistici e dedicati ai ragazzi. Ben quattro sono state le edizioni del Festival di Sanremo condotte da Fabio Fazio, a provare ancora una volta la sua influenza nel mondo della televisione.

La sua grande energia e professionalità vengono anche dal supporto della moglie, riservata come il marito e molto spesso lontana dai riflettori; voi la conoscete? Scopriamo insieme chi è cosa fa.

Fabio Fazio, chi è la moglie Gioia Selis

Gioia Selis ha sposato Fabio Fazio nel ’94 e, insieme a lui, ha avuto due figli; savonese come Fazio, è figlia di Giovanni Selis, medico del Pronto Soccorso tra i più stimati in città, nonché fondatore della squadra di Pallanuoto della città, la Rari Nantes.

Gioia raramente finisce sotto i riflettori e, proprio per la sua riservatezza, non è presente sui social; è apparsa insieme al marito nella pellicola del ’96, Pole Pole, il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza all’associazione che sostiene le fasce più svantaggiate della popolazione africana, Ameref.

Chissà se, in futuro, avremo modo di conoscerla meglio, magari proprio al fianco di Fazio in qualche programma tv; nel frattempo, suo marito si riposa in vista dell’inizio della nuova stagione televisiva di Che tempo che fa, di cui Fazio è stato confermato conduttore dal direttore Franco Di Mare anche per il 2021-2022.