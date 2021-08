Incidente mortale nella notte a Pescara, muore Luca Vignetti 30 anni, la ragazza 27 anni ora ricoverata in gravissime condizioni

A Capegatti in provincia di Pescara un ragazzo di 30 anni Luca Vignetti è morto intorno alle 5 del mattino del 31 Luglio in un incidente stradale mentre era con la sua fidanzata. La giovane è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “Santo Spirito” a Pescara. Sono ancora da chiarire le cause e le dinamiche dell’incidente, dai primi rilievi è emerso che il giovane motociclista a bordo della sua Honda Hornet, ha perso il controllo della moto all’altezza della “Curva dell’uccello” ed ha impattato contro il guard rail. Gli operatori del 118 sono arrivati poco dopo ma per Luca non c’era già più nulla da fare se non dichiarare il decesso; c’è ancora speranza invece per la fidanzata 27enne di Luca ora ricoverata nel reparto di rianimazione in coma farmacologico, per lei la prognosi rimane riservata. Per i primi rilievi sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Capegatti e del Norm di Pescara, mentre indagano sulle ragioni dl incidente, alla ricerca di eventuali terzi coinvolti nello schianto i militari. Un’intera comunità sconvolta si riunisce nel ricordo e lascia il suo saluto sui canali social del ragazzo originario di Penne in provincia di Pescara amante delle moto e delle serate in compagnia: “se ne va un ragazzo d’oro.,.non doveva andare così” scrive un’amica sulla pagina Facebook di Luca. Lui per primo aveva scritto sulla sua bacheca “non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare..” parole che mostrano quanto il ragazzo fosse davvero appassionato di motori, e prudente, ma che oggi lasciano l’amaro in bocca.

Di quanto accaduto rimane ora la speranza che non ci sia il bisogno di contare un’altra vittima. Una passione che accomuna moltissime persone quella per le moto di grande cilindrata, che però spesso può mettere in pericolo, come è accaduto anche a Gianluca De Matteis ex tronista di Uomini e Donne. Nel pescarese quella stessa notte altri due incidenti stradali nessuno dei quali mortale, il primo a Maria di Città Sant’Angelo ha coinvolto due automobili in un frontale, mentre il secondo a Montesilvano è avvenuto tra una moto e un’auto. In totale sei i feriti tutti trasportati presso l’ospedale civile di Pescara.