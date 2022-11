Valeria Marini racconta il suo dramma: “Ero una ragazzina…”

Valeria Marini a nudo, si lascia andare ad una confessione toccante, la donna ricorda un episodio che ha segnato la sua gioventù.

Belve è un programma condotto da Francesca Fagnani, in ogni puntata c’è un ospite diverso che viene intervistato e si racconta, dopo molti personaggi noti è stata la volta di Valeria Marini, la donna ha rilasciato un’intervista in cui sono emersi molti lati del suo carattere raccontando vari episodi della sua vita.

Valeria Marini ha parlato di varie cose ma poi si è soffermata su un evento in particolare, un episodio drammatico che ha segnato la sua vita quando era solo una ragazzina.

Valeria Marini a nudo, si lascia andare ad una confessione toccante a Belve

Valeria marini durante l’intervista ha confessato di aver avuto un aborto quando aveva solo 15 anni la showgirl infatti ha ricordato questo drammatico episodio della sua infanzia spiegando di aver scoperto di essere rimasta incinta di un ragazzo molto più grande di lei con il quale aveva una relazione tossica, a soli 15 anni. Se aver scoperto di essere rimasta incinta a quell’età all’inizio è stato uno shock, ancora più grande è stato lo shock che ha subito dopo, infatti dopo essersi confidata con sua madre, è stata portata in una clinica privata nella quale è stata fatta abortire senza che ne fosse al corrente “ero solo una ragazzina e non avevo idea che ci stessimo recando lì per interrompere la gravidanza”.

A spingere per l’aborto dunque sarebbe stata sua madre, a distanza di anni Valeria sembra quasi riuscire a giustificare sua madre raccontando che la donna probabilmente lo ha fatto per il suo bene perché quell’amore non era sano e l’uomo con cui stava era violento. Tuttavia nonostante provi a comprendere le motivazioni di sua madre, a distanza di anni continua a ricordare quell’episodio con estremo dolore, è come se lo avesse cancellato dalla sua mente, ha sofferto davvero molto sia fisicamente, che psicologicamente per ciò che è accaduto ed è una ferita ancora aperta che non è mai riuscita a cicatrizzarsi del tutto.

Ha dichiarato poi di essere contro l’aborto, continuando a confidare che nel corso della sua vita ha avuto poi altri due aborti spontanei durante la relazione con Vittorio Cecchi Gori, un altro duro colpo per la showgirl che desiderava molto diventare madre, l’ultimo aborto dopo una brutta litigata con il suo compagno è stato drammatico ha raccontato infatti di aver avuto una tremenda emorragia e di non essersi neppure fatta ricoverare, ha poi concluso dicendo di aver interrotto la gravidanza di comune accordo con il suo compagno tuttavia non ha mai smesso di pensare a un figlio.