Ti dimentichi sempre tutto? E’ colpa del tuo segno, non tua

Se ti dimentichi tutto la colpa potrebbe essere del tuto segno zodiacale, scopri quali sono i segni più distratti.

Come è possibile dimenticare appuntamenti, oggetti, date e molto altro? La colpa potrebbe essere del tuo segno zodiacale, infatti ci sono dei segni che sono più propensi a dimenticare le cose e che riscontrano questo problema quotidianamente.

Tra i segni che sono più soggetti a questo problema, ce ne sono sicuramente tre in particolare che si distinguono per essere più sbadati di altri.

Ti dimentichi tutto? Dipende dal segno, scopri quali sono i tre segni più sbadati

Al primo posto troviamo il segno zodiacale del Cancro, solitamente è un segno attento e vuole avere le sue cose sotto controllo, sa bene che nella sua giornata avrà bisogno di varie cose, tuttavia tende a scordarsi molte cose, infatti è un segno distratto su alcuni punti di vista, capita che possa avere delle sviste soprattutto su alcuni oggetti che gli possono servire.

Al secondo posto troviamo il segno del Sagittario, la sua testa di solito è piena di pensieri, problemi da risolvere, la sua giornata spesso inizia in ritardo, non riesce a gestire le cose importanti a dare peso a ciò che conta, così rischia di perdere il focus da ciò che realmente gli interessa e finisce nel caos, è per questo che tende ad innervosirsi e ad andare sulla difensiva.

Al terzo posto infine troviamo il segno zodiacale dei Pesci, è il segno con la testa tra le nuvole per eccellenza, a volte ama rifugiarsi nel suo mondo interiore e chiudersi nelle sue fantasie, tende a perdere il contatto con il mondo che lo circonda, perennemente distratto perde il senso del tempo, dimentica oggetti, si perde in chiacchiere, potrebbe benissimo dare un appuntamento a qualcuno e mentre si dirige sul posto in ritardo incontrare qualcun altro e dimenticarsi addirittura dei suoi impegni, non lo fa per cattiveria è nella sua indole.