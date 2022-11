Ti senti sempre sbagliato? Dipende tutto dal tuo segno | leggi bene

Se ti senti sempre sbagliato e sotto accusa, forse il problema è solo il tuo segno zodiacale. Ecco quali sono i più paranoici dello zodiaco.

Se ti senti sempre sotto accusa senza motivo e tendi a sentirti spesso sbagliato, forse la colpa potrebbe essere proprio del tuo segno zodiacale, visto che tra le stelle ci sono dei segni più predisposti degli altri al vittimismo e all’essere paranoici.

Si tratta di segni zodiacali molto diversi caratterialmente, ma che si somigliano sul fatto che non riescono proprio ad accettare critiche e commenti, e la vivono come un vero e proprio dramma. Andiamo quindi a vedere quali sono i segni zodiacali che più di tutti risentono delle critiche e ne fanno un vero dramma. Scoprire quali sono ti lascerà senza parole.

Se ti senti sempre sbagliato, forse sei proprio uno di questi segni

Tra tutti i segni zodiacali, ce ne sono in particolare tre che risentono enormemente delle critiche fatte dagli altri, e si sentono costantemente sotto una lente di ingrandimento e sotto accusa. Stiamo parlando di Toro, Leone e Vergine, tre segni diversi tra loro ma che sono accomunati proprio da questa caratteristica.

Partiamo dal Toro, che è un segno molto serioso e che tende a lavorare instancabilmente e con dedizione, ed è proprio questo il motivo per cui si sente sempre messo sotto accusa. La sua percezione supera la realtà, diventando così decisamente paranoico.

Qual è invece il motivo che spinge a far sentire così il segno zodiacale del Leone? Questo segno energico ama avere il controllo delle situazioni e tenere le redini del gioco, ma non accetta di essere giudicato. Quando questo avviene, fa inevitabilmente la vittima sentendosi sempre accusato da tutti, in uno stato di perenne paranoia.

Per quanto riguarda invece la Vergine, parliamo di uno segno zodiacale che più di tutti ama il perfezionismo e l’ordine, e quando fa un passo falso inevitabilmente si sente sotto accusa per qualsiasi cosa, anche la più sciocca. Un atteggiamento decisamente vittimistico che non riesce proprio a nascondere.

E tu? Sei tra questi segni zodiacali che si sentono sempre sotto accusa? Oppure ne conosci altri?