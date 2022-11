La giornalista Selvaggia Lucarelli annuncia una notizia importante che lascia tutti quanti senza parole.

La Lucarelli ha deciso di annunciare una notizia davvero sconvolgente riguardo il programma Ballando con le Stelle. L’annuncio è stato fatto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle che ha suscitato varie polemiche.

Durante la puntata la Lucarelli ha avuto anche uno scontro con Guillermo Mariotto. La giurata ha infatti criticato i colleghi che secondo lei sono poco obbiettivi nel giudicare i concorrenti. Ha parlato sopratutto di Iva Zanicchi per esempio, che secondo lei è in gara ingiustamente dato che ci sono concorrenti più bravi.

Selvaggia Lucarelli e l’addio annunciato

Selvaggia Lucarelli accusa i colleghi di essere poco obiettivi nel giudizio dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Nel corso dell’ultima puntata è nato un vero e proprio scontro con Mariotto che alle parole della Lucarelli nei confronti della Zanicchi, che la giornalista ha definito squallida in alcune sue battute, è scattato definendo la Lucarelli una scimmia arrabbiata per l’eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Secondo Mariotto dopo l’eliminazione del fidanzato, la Lucarelli è diventata più criticona e arrabbiata nei confronti dei colleghi di giuria. Pertanto secondo Mariotto non ci sarebbe obbiettività nemmeno da parte sua.

La Lucarelli quindi ha voluto rispondere alle parole dello stilista dicendo queste parole: “Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra c**zi e maiali da settimane. È show dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo. Ok, aspettiamo di vedere un futuro concorrente di “La sai l’ultima” gareggiare con un tango. Nel frattempo le scappano due tro*a rivolti a una giurata. La giurata incassa obtorto collo, del resto è un paese in cui se dici tro*a a una donna va bene fino alla prossima panchina rossa. La giurata accetta le scuse, e si va avanti”.

La risposta dei giurati però non tarda ad arrivare. “Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi la presidente di giuria la giustifica, “in Veneto è un intercalare”, dice. La concorrente è emiliana”.

Dopo questi scontri la giornalista nel corso di un’intervista ha rivelato di non sentirsi tutelata dalla trasmissione. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle il prossimo anno potrebbe essere a rischio, ci sono troppe tensioni tra la Lucarelli e gli altri giurati, come si evince dal sito www.gossipetv.com.