La cantante Cristina D’Avena è stata ospite a Verissimo dove ha parlato per la prima volta di una persona a lei importante.

Durante la scorsa puntata di Verissimo è stata ospite Cristina D’Avena che ha parlato per la prima volta di una persona a lei molto cara e vicina. Il pubblico è rimasto di sasso davanti alle sue dichiarazioni.

La D’Avena è stata invitata in occasione dei suoi 40 anni di carriera. Con lei ha partecipato la sorella minore Clarissa che è apparsa in televisione per la prima volta in assoluto. Durante l’intervista è arrivato anche Marco Bellavio che è stato il collega della D’Avena per quattro anni in passato.

Cristina D’Avena e le rivelazioni sulla sorella

Cristina D’Avena è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin con sua sorella Clarissa. La cantante è stata invitata per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Durante l’intervista poi si è palesato anche Marco Bellavia che è amico e collega della D’Avena. I due si vogliono molto bene.

Hanno raccontato di quando lavoravano insieme e si facevano tante risate. La D’Avena ha poi parlato dei suoi successi, in particolare le colonne sonore che hanno segnato milioni e milioni di italiani.

La cantante ha poi parlato anche della sua vita privata, la Toffanin le ha chiesto più volte se in questo periodo si stesse frequentando con qualcuno. La cantante ha risposto di sì, ha rivelato che c’è un compagno con cui sta benissimo ma chiaramente ci sono alti e bassi come per tutti. Tuttavia quello che apprezza particolarmente è la complicità e il rispetto.

Non ha però svelato l’identità dell’uomo. Successivamente si è parlato della sorella Clarissa che era con lei in studio. La cantante ha rivelato di avere un legame molto stretto e profondo con lei. Le due sorelle ridono spesso insieme e si prendono in giro.

Cristina ha rivelato che la sorella è uno scorpione e la sgrida sempre. Invece Clarissa della sorella maggiore ha rivelato che è ritardataria e pigra, però è anche positiva e sorridente oltre che protettiva. Le due sorelle si assomigliano anche moltissimo, infatti molti telespettatori sono rimasti di sasso e si sono congratulati per la somiglianza.