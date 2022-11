La De Filippi indossa sempre outfit alla moda, ma questa volta si è superata ad Amici. Il suo outfit ha sconvolto tutti.

Maria De Filippi è sempre elegante ma sportiva, i suoi outfit sono sempre azzeccati e di tendenza. In particolare il pubblico ha notato il suo outfit nella puntata di Amici che è andata in onda il 27 novembre.

La conduttrice ha sfoderato un look davvero elegante di un noto brand id moda. Lo ha abbinato poi a delle scarpe particolari che però rispecchiano in pieno la sua personalità e la sua sportività.

Maria De Filippi e l’outfit amato dal pubblico

La conduttrice Maria De Filippi è sempre elegante ma sportiva negli suoi outfit in televisione. In particolare è molto piaciuto il suo outfit indossato ad Amici nel corso dell’ultima puntata.

La De Filippi ha indossato un tailleur di un noto brand e lo ha abbinato con un paio di comode sneakers. Invece di scegliere i tacchi come da serale, la conduttrice ha scelto la comodità mescolando la raffinatezza con il suo spirito sportivo.

Maria De Filippi indossa sempre capi di alta moda dai prezzi per niente convenienti, per esempio il tailleur indossato con le calzature veniva in totale circa 3.170 euro. I pantaloni e la giacca di Queen Mary erano firmati Alexander McQueen, che è uno dei marchi prediletti della conduttrice.

La giacca era monopetto con orlo asimmetrico, revers a lancia e chiusura con un unico bottone. I pantaloni dello stesso colore e marchio della giacca erano a sigaretta. Solo i pantaloni vengono 690 euro, mentre la giacca 1.690 euro.

Per concludere l’outfit ha indossato un paio di sneakers firmate Louis Vuitton, impreziosite dalle iniziali LV sulla linguetta e dall’asola posteriore in tela Monogram. Queste scarpe costano 790 euro. Per questo l’outfit totale di Maria De Filippi costa sui 3.170 euro, indubbiamente un look per nulla abbordabile dai comuni mortali.

La De Filippi indossa spesso le sneakers, le piace lo stile comfort. Anche nella finale di Tu si Que Vales ha indossato un paio di sneakers per essere più comoda nel momento in cui doveva spostarsi e muoversi sul palco in baso alle esigenze. I suoi programmi sono sempre molto movimentati e non può stare sempre sui tacchi.