Scopriamo insieme questo divertente e simpatico test di oggi che vi lascerà senza parole per il risulto che otterrete. Come sempre vanno presi con la giusta idea, ovvero che si tratta pur sempre di un test e non di qualcosa di scientifico.

Ma perchè non lasciarsi andare e scoprire che cosa succede alla nostra mente, senza troppi ragionamenti ma guardando in poco tempo il test che vi abbiamo proposto ed indicare il numero di animali che vedete?

Si oggi non abbiamo voglia di farvi faticare con rompicapo difficili che hanno bisogno di attenzione e concentrazione per dare una risposta, ci vogliamo rilassare con un test divertente e facile, quindi non perdiamo altro tempo e scopriamo come possiamo riuscirci.

Quanti cani vedi? Svelata la tua età mentale!

Come possiamo vedere l’immagine che vi proponiamo ha un grande sfondo bianco e ci troviamo poi i cani disegnati in nero di varie grandezze, ma che cosa stanno ad indcare in base al numero che vediamo? Scopriamolo subito.

Se nella fotografia abbiamo notato solamente 4 cani, vuol dire che la nostra età mentale è tra i 20 ed i 25 anni ed abbiamo una passione per il piano artistico, ci piace guardare le cose in una prospettiva diversa.

Avete una grandissima passione per i libri e per tutto ciò che riguarda la musica, molto spesso suonate anche uno strumento, unico neo non amate i posti rumorosi assolutamente, e questo spesso stride con la vostra passione.

Nella fotografia avete visto 5 cani? La vostra età mentale è tra i 25 ed i 30 anni e siete delle persone molto alla mano, non amate complicarvi la vita e volete che tutto sia sempre perfetto.

I vostri amici non sono molti, anzi, spesso si contano sulle dita di una mano, ma gli volete sicuramente molto bene e trovate il modo di farli sentire sempre speciali e di passare con loro dei momenti indimenticabili.

Avete visto ben 6 cani? La vostra età mentale varia dai 30 ai 40 anni e siete delle persone che vanno sempre con i piedi per terra, molto probabilmente avete avuto delle brutte esperienze nella vita ed andate sempre con i piedi di piombo.

Per voi l’amicizia è un punto saldo del vostro rapporto e siete sempre molto diretti su qualsiasi argomento, non avete problemi a dire quello che pensate. Siete delle persone molto mature e sapete sempre come risolvere tutto.

Avete visto invece ben 7 cani? La vostra età mentale è tra i 10 ed i 20 anni, siete delle persone sempre sincere e gentili con tutti, unico dettaglio non siete praticamente mai cresciuti.

Il vostro animo è molto spesso ingenuo e non capite perchè ogni tanto le persone si comportano in un modo particolare con voi. Per voi l’amore e la lealtà vengono prima di tutto il resto.

E voi vi siete riconosciuti con il nostro test? Continuate a seguirci per passare del tempo con noi e scoprire sempre nuove cose.