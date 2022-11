Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente la bella Ida Platano in queste ultimissime ore, stupendo tutti. Come sappiamo è appena uscita dal programma Uomini e Donne dopo la scelta, ma qualcosa di particolare è successo.

Si perchè ha lasciato il programma super felice della persona che è riuscita a trovare al suo fianco, che la completa e la fa stare bene, ovvero Alessandro. In tanti non credevano che questo momento potesse arrivare, perchè hanno sempre visto la dama come super indecisa in amore.

La sua scelta, infatti, è arrivata di sorpresa lasciando senza parole tutti, ma cerchiamo di capire insieme che cosa è accaduto e per quale motivo ha deciso di confessarlo solamente adesso.

Ida Platano bomba su Alessandro | Confessa tutto

Ovviamente la scelta che ha fatto ha attirato moltissime critiche sia sul web che in studio, perchè Gianni infatti le ha fatto i complimenti per la scelta di Alessandro, anche Tina ovviamente ma si è dimostrata molto scettica su una sua possibile relazione duratura.

Il pubblico ha anche notato la delusione del suo ex storico, ovvero Riccardo Guarnieri, anche per il web, la loro relazione potrebbe durare molto poco, e poi ritroveremo nuovamente in studio i due ma da single.

La coppia per il momento non si è voluta esprimere su questo fatto ma hanno commentato la loro prima notte passata insieme, finalmente lontano dagli occhi indiscreti di una telecamera e sono stati molto bene.

Ovviamente per rispetto di tutti nessuno ha chiesto maggiori informazioni in merito anche perchè Ida era giustamente molto in imbarazzo, mentre Alessandro ha commentato : “Dopo le 24 la raccontiamo. Comunque carina la siciliana” ovviamente con tono giocoso, ma la dama lo ha subito bloccato da ulteriori parole.

Il web continua ad essere molti incerto su quello che sta accadendo tra Ida e l’amato Alessandro, in tanti non ci scommettono sopra mentre l’altra metà fa loro gli auguri e spera che la dama, finalmente, abbia trovato un’uomo che le possa rimanere accanto.

E voi cosa ne pensate di questa scelta che ha lasciato tutti completamente senza parole? Siamo curiosi di sapere da che parte state! Continuate a seguirci per rimanere sempre informati sul mondo del gossip!