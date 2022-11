Orietta Berti dice addio al Gf? I La voce

La cantante e opinionista Orietta Berti molla il Grande Fratello Vip. Questi sono i rumors della prossima stagione.

La Berti pare essere pronta ad abbandonare il GF Vip e Mediaset per andare da un’altra parte. La cantante è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip quest’anno, prendendo il posto di Adriana Volpe accanto a Sonia Bruganelli.

In questi mesi la cantante ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e le battute. Sicuramente non ha avuto peli sulla lingua in diverse occasioni e ha anche bacchettato i concorrenti, ma a quanto pare la Berti sarebbe in procinto di lasciare Canale 5.

Orietta Berti lascia il GF Vip

Orietta Berti sta vivendo una seconda carriera a tutti gli effetti, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e il tormentone estivo fatto con Fedez e Achille Lauro. E ora è anche opinionista al Grande Fratello Vip.

Tuttavia si è diffusa la voce che la Berti stia per lasciare il Grande Fratello Vip e Mediaset per tornate in Rai. Sono in cantiere vari progetti per la cantante, come per esempio un ospitata nella prossima stagione della fiction Che Dio ci aiuti.

Inoltre parteciperà anche ad altri due programmi di spicco sulla rete. Questi impegni sono quindi incompatibili con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Pertanto per la prossima stagione il conduttore dovrà scegliere un altro opinionista.

La Berti avrà un ruolo di primo piano in uno show delle rete ammiraglia. E tornerà anche a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Per altro la cantante starebbe lavorando anche ad una nuova hit estiva da lanciare.

Insomma tutti vogliono Orietta nei loro programmi, d’altronde la sua presenza è veramente molto apprezzata e la sua simpatia conquista tutti. Sopratutto è la sua semplicità e spontaneità a far sì che le persone la adorino.

Inoltre bisogna dire che il suo stile particolare è veramente molto amato da tutti. Peccato per il Grande Fratello Vip e Signorini che dovrà trovare qualcun altro per affiancare Sonia Bruganelli, ma la Berti sicuramente fa bene ad accettare tutte le opportunità che le vengono offerte visto che sta vivendo questa seconda giovinezza e carriera.