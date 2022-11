Giampiero Galeazzi la figlia contro Mara Venir : “Ho il dubbio che…”

La figlia di Giampiero Galeazzi attacca Mara Venier “ho un dubbio” rivela.

Susanna Galeazzi il giornalista della redazione Tg5 e figlia del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi ha fatto delle dichiarazioni importanti riguardanti Mara Venier, la donna ha sempre proclamato una grande amicizia nei confronti del suo ex collega a domenica in.

Ma la figlia del giornalista sportivo non ci sta e ha fatto emergere delle perplessità a riguardo. Susanna Galeazzi infatti avrebbe fatto delle allusioni sul rapporto di Mara Venier con suo padre, in particolare rispetto all’affetto che la donna dichiara di provare per lui.

Susanna Galeazzi e la rivelazione shock su Mara Venier emerge un grande dubbio

Susanna Galeazzi ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che Mara Venier secondo lei non nutre un affetto sincero nei confronti del padre. La Venier dal canto suo avrebbe esternato più volte l’affetto e il legame che la lega al giornalista sportivo ma la figlia ora non ci sta e dichiara che era suo padre a voler bene sinceramente a Mara, mentre per quel che riguarda l’affetto della donna nei confronti del padre, avrebbe qualche dubbio a riguardo.

Il tutto secondo la Galeazzi dipenderebbe dal comportamento che ha avuto Mara Venier in seguito alla scomparsa prematura dell’uomo, la signora infatti l’avrebbe fatto una puntata in cui era visibilmente provata forse anche un po’ troppo. Il fallo di Mara secondo la Galeazzi consisterebbe nell’aver chiamato Marino Bartoletti a parlare prima di suo padre e poi della presentare del suo libro in uscita, inoltre ci sarebbero stati anche altri personaggi che secondo la donna non erano esattamente amici del padre.

Un’altra mancanza imperdonabile sarebbe stata quella di non aver fatto alcun riferimento alla famiglia dell’uomo, né un messaggio di condoglianze a sua madre né tantomeno a lei. Questo è ciò che ha confessato la giornalista, che si è detta parecchio delusa dal comportamento di Mara Venier, sostenendo che neanche suo padre non avrebbe apprezzato tale comportamento, inoltre ha aggiunto che sarebbe sicuramente rimasto sorpreso e amareggiato dalla condotta di Mara. In ultimo non ha poi risparmiato nemmeno Marino Bartoletti che non reputa amico di suo padre accennando anche un retroscena del passato in cui secondo lei Bartoletti sarebbe stato ingiusto nei confronti del padre.