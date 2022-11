Mara Venier è tutto vero: Arriva la conferma

Mara Venier, arriva la conferma sulla brutta notizia, ecco cosa è successo.

Brutta notizia per Mara Venier è stata confermata l’indiscrezione su Domenica In. La Rai è stata costretta a prendere la dura decisione e ormai è ufficiale il programma condotto da Mara Venier avrà delle ripercussioni, tutto accadrà già da oggi domenica 20 novembre i telespettatori infatti assisteranno a qualcosa di insolito.

Purtroppo ormai è ufficiale non si potrà fare altrimenti una grossa novità che porterà un po’ di insoddisfazione a zia Mara è in arrivo.

L’indiscrezione riguarderebbe la conduzione della donna ovvero Domenica In dovrà essere condotta in modo diverso dal solito, da dopo il COVID Mara Venier non si è mai ripresa pienamente e nonostante la donna abbia sempre mostrato un dolce sorriso davanti i suoi fan i problemi ai denti rimangono, il viso della donna appare gonfio infatti proprio nel periodo del COVID la donna aveva subito un intervento medico che non era andato a buon fine ed era stata costretta a convivere con una paresi facciale.

le zone interessate erano bocca, naso e guance inoltre si era parlato anche di una lesione al nervo. Un nuovo intervento però con un altro chirurgo sembrava aver risolto definitivamente tutti i problemi della donna. E adesso un’altra novità riguarda l’arrivo dei Mondiali di calcio che quest’anno come già noto si terranno in Qatar.

La puntata di Domenica In dunque sarà trasmessa dalle 14:00 alle 15:30 e poi i telespettatori potranno godersi la cerimonia di inaugurazione dei Campionati del mondo, inizierà alle 17 infatti su Rai uno esattamente da oggi, in molti non vedono l’ora di godersi appieno le competizioni. Sono parecchi i programmi che verranno accorciati o che dovranno adeguarsi ad uno stop, anche Ruota Libera il programma di Francesca Fialdini è stato interrotto fino a Natale, la priorità adesso infatti sono le partite, tutto il resto può e deve aspettare.