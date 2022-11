Scoppia il dramma dopo la squalifica al Grande Fratello Vip di due personaggi noti. Ecco cosa è successo.

Dopo che Stefano Bettarini e Filippo Nardi sono stati squalificati dalla casa del Grande Fratello Vip, non hanno più lavorato in televisione. I due sono stati tagliati fuori e la loro vita è stata stravolta.

Da due anni sia Bettarini che Nardi non si vedono più in televisione. Di recente Stefano ha collaborato con Le Iene per un servizio, ma la sua presenza in tv si è davvero ridotta molta rispetto al passato.

Bettarini e Nardi: scoppia il caso

Stefano Bettarini si è raccontato al settimanel Nuovo raccontando che dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip sono sparite molte persone che lui riteneva amiche. Ha rivelato di aver ricevuto poca solidarietà. Bettarini ha rivelato che è stata importante la sua compagna, Nicoletta Larini che lo ha supportato.

Anche Filippo Nardi ha lamentato un’esclusione generale, lui e anche il figlio sono stati presi di mira dagli haters ma si sono fatti coraggio per andare avanti. Anche Nardi ha parlato, raccontando che dopo la squalifica dal GF Vip è stato riempito di insulti sui social. Lo hanno etichettato come bullo, violento e anche sessista. Nardi sostiene che ha ricevuto una vera e propria gogna mediatica che gli ha causato grossi problemi sul lavoro. Le ripercussioni sulla sua carriera sono state tremende.

I due hanno poi criticato il fatto che Ginevra Lamborghini, concorrente di questa edizione del GF Vip, squalificata per il pessimo comportamento nei confronti di Marco Bellavia, continua però ad essere presente in studio. Mentre sia Nardi che Bettarini al loro tempo eran stati allontanati.

La loro rabbia è rivolta anche verso Giovanni Ciacci, Geogia ed Elenoire Ferruzzi, anche loro accusati di bullismo nei confronti di Bellavia ma non sono stati squalificati. Il programma ha deciso di affidare il loro destino al televoto.

Pertanto i due si sono sentiti presi di mira e fortemente esclusi dal sistema dopo questa esperienza. Ad oggi non compaiono più in televisione e la loro carriera ne ha risentito molto. Staremo a vedere se in futuro cambierà qualcosa.