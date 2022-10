Viola come il mare c’è la conferma: l’amore è nato!

Viola come il mare, arriva la grande conferma: l’amore è nato sul set! Ecco tutti i dettagli sulla coppia nata grazie alla fiction.

Dopo tanta attesa, Viola come il mare ha fatto finalmente il suo debutto su Canale 5 e, le prime puntate, hanno già conquistato il pubblico; la fiction con protagonisti l’attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi (ancor più in rampa di lancio dopo Che Dio ci aiuti) sta spopolando ottenendo sempre più seguito.

Oltre che la realizzazione di un prodotto d’intrattenimento, pare però che le riprese abbiano fatto nascere anche un amore: arriva finalmente la grande conferma che tutti aspettavano. Qual è la coppia? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Viola come il mare, i dettagli sull’amore nato sul set: la conferma

Già subito dopo la rottura con Diletta Leotta, in molti hanno cominciato a ipotizzare su un possibile avvicinamento fra Can Yaman e Francesca Chillemi, co-protagonisti della serie; i due nella serie mostrano molta sintonia, ma quanto alla vita privata non c’è assolutamente niente.

D’altronde, la Chillemi è già felicemente impegnata da tempo, per buona pace di chi la voleva con l’attore turco (a cui, in ogni caso, non mancheranno le pretendenti); chi invece si è innamorato proprio sul set è Chiara Tron, che grazie alla fiction ha potuto legare con Ruben La Malfa iniziando con lui una storia.

Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, proprio al fianco della protagonista Francesca Chillemi, la Tron ha raccontato dell’amore nato sul set; una delle prime a sapere del lieto evento è stata l’ex-Miss Italia, che ha ricevuto una confessione direttamente dall’attrice che veste i panni di Tamara Graziosi.

“Io non l’avrei mai pensato, ma era nata da pochi giorni” ha spiegato la Chillemi (come ricorda anche il sito La Nostra TV) davanti alla Toffanin; come spesso succede, i due colleghi si sono trovati così bene sul set da provare un sentimento l’uno per l’altra.

Opportunità pazzesca per la Tron, che oltre ad aver aggiunto alla sua filmografia una fiction di successo ed essersi fidanzata ha anche stretto un’amicizia proprio con l’interprete di Viola Vitale; Viola come il mare pare proprio le abbia portato fortuna.