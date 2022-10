Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 10 ottobre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore, ovvero il programma che tutti noi amiamo e seguiamo da ben sette stagioni indimenticabili.

Come abbiamo visto sta succedendo qualcosa di molto particolare per quanto riguarda la dirigenza del noto magazzino di moda, ma vediamo insieme quale’è la confessione che ci lascerà senza parole.

Paradiso delle signore: Matilde si confessa ad Adelaide

Iniziamo dicendo che Gloria ha pagato, ed anche in modo pesante per una sua scelta personale che siamo assolutamente certi rifarebbe altre mille volte, in base a come siamo abituati a conoscerla.

Sua figlia Stefania ha combattuto in tutti i modi possibili ed immaginabili per far si che la donna venisse scarcerata, e durante l’estate è stato pubblicato anche un bellissimo romanzo, dal titolo, La madre ritrovata, che ha avuto un enorme successo.

Ha infatti iniziato a girare l’Italia per farsi conoscere, di recente è stato anche presentato al grande magazzino di moda dove ha riscosso un successo di pubblico enorme per essere la sua prima esperienza come scrittrice.

In questo modo è riuscita anche a raggiungere il suo scopo ovvero Gloria è finalmente libera dal carcere, ovviamente si è recata al Paradiso, insieme s Stefania ed Ezio e l’emozione per tutti si toccava con la mano.

Tutti i presenti al Paradiso erano felici per l’accaduto e come dicono sempre sono una grande famiglia, nel mentre, Matilde ha fatto una confessione incredibile nei confronti di Adelaide, la donna vuole tornare con Tancredi.

E’ veramente il marito e lo ha scelto per la vita ma ha bisogno di un suo gesto, spera che il fratello di Marco cambi idea, Vittorio è assolutamente affascinato dalla Frigerio ma ha dei dubbi su di lei che confessa a Roberto.

Clara, invece fa perdere la testa ad Elide, la perpetua della canonica, e Don Saverio chiede un gesto nei confronti della donna da parte della ragazza, la Boscolo è una ragazza particolare ma molto brava nel pedalare.

Ma si applica e se viene messa alle strette è una brava donna, nel mentre, possiamo vedere che viene comunicata la tragedia del Vajont nel telegiornale, ovviamente questo evento non poteva passare inosservato, ed avrà anche uno strascico.

Per il momento non possiamo sapere in che modo ma possiamo seguire le prossime puntate che andranno in onda dal lunedì al venerdì, come sempre alle 16.05 su Rai1.