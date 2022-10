Scopriamo insieme come realizzare dei buonissimi muffin, ma questa volta salati che possiamo usare anche come aperitivo.

La ricetta di oggi non è un dolce anche se ha la sua forma tipica, ovvero i buonissimi muffin, ma vogliamo realizzare qualcosa di particolare e nuovo, perchè saranno salati, in questo modo possiamo mangiarli sia a cena o come pranzo veloce ma anche servirli come aperitivo o se abbiamo una festa in casa.

Ovviamente noi come vi diciamo sempre vi diamo la nostra versione che potete modificare come preferite, aggiungendo o togliendo cose dal suo impasto, insomma possono diventare anche una sorta di svuota frigo!

Muffin Salati: una ricetta diversa ma buonissima

Con le dosi che vi stiamo per dare avrete modo di realizzare ben 24 muffin, quindi regolatevi di conseguenza in base a quanti ne volete, ovviamente possono essere buoni anche il giorno dopo riscaldandoli un pochino, ma mi raccomando conserviamoli in frigorifero.

Ecco la lista degli ingredienti:

zucca, 200 g

uova, 6

latte, 200 ml

provola affumicata, 200 g

olio extravergine d’oliva, 200 ml

farina, 360 g

grana padano grattugiato, 4 cucchiai colmi

sale, 10 g

lievito istantaneo per preparazioni salate, 20 g

Iniziamo con la loro realizzazione ma per prima cosa accendiamo il forno a 180 gradi e lasciamolo riscaldare, poi prendiamo tutti i pirottini ed imburriamoli, oppure possiamo usare quelli usa e getta, in questo caso possiamo saltare questa operazione.

Poi prendiamo la provola ed iniziamo a tagliarla a dadini, adesso prendiamo la zucca, la puliamo e togliamo la buccia poi togliamo anche i semi che si trovano all’interno e i filamenti, adesso grattugiamo il quantitativo che ci occorre con la parte a fori larghi.

Setacciamo su di un contenitore largo la farina con il lievito e mettiamo un po’ di sale, poi rompiamo le uova all’interno ed aggiungiamo il grana, l’olio ed il latte, iniziamo ad amalgamare per bene o con una frusta a mano oppure quelle elettriche, in base a quella che abbiamo in casa.

Una volta che ci sembra ben uniforme aggiungiamo la zucca al suo interno e continuiamo ad amalgamare per bene, possiamo quindi prendere nuovamente i nostri pirottini e riempirli per 3/4 perchè ovviamente lieviteranno.

All’interno di ogni pirottino inseriamo un pezzettino di provola o anche due ed inforniamo, dobbiamo lasciarli andare per circa 20/25 minuti ed ecco che sono pronti e buonissimi con un cuore super filante che piacerà a tutti.

Continuate a seguirci per avere sempre ricette speciali che vi faranno risparmiare tempo e allo stesso tempo provare sempre cose nuove.