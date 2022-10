Scopriamo insieme come possiamo realizzare una buonissima torta quando abbiamo solo pochissimi ingredienti e non vogliamo uscire.

La ricetta di oggi vi lascerà veramente senza parole perchè super facile e divertente ma allo stesso tempo buonissima, infatti possiamo creare un dolce ottimo con pochi ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Vediamo insieme come possiamo realizzare questa bontà, che come sempre vi diciamo, potete personalizzare come meglio preferito, anzi con quello che avete in casa per risparmiare, se volete.

Torta: come realizzarla con solamente 3 ingredienti

In questa torta super profumata e dalla consistenza umida non serve nemmeno la farina, rimarrete scioccati dagli ingredienti e poi farà felici tutti, dai grandi ai piccini, ecco cosa ci occorre:

250 gr di noci

1 buccia grattugiata di limone

5 uova (separiamo i tuorli dagli albumi)

200 gr di zucchero semolato

Sale un pizzico

Zucchero a velo

Noci

Iniziamo quindi con la sua preparazione, in questo caso, prendiamo le noci e dopo averle tolte dal guscio le mettiamo nel mixer deve venire un composto abbastanza sabbioso, una volta che sono belle tritate mettiamole in un contenitore grande.

Prendiamo quindi un contenitore bello grande e mettiamo dentro le uova separando gli albumi dai tuorli, quindi mettiamo un pizzico di sale negli albumi ed iniziamo a montali a neve molto ferma.

Fate sempre la prova rovesciando un pochino il contenitore se non cade vanno benissimi, poi prendiamo un’altro contenitore ed inseriamo i tuorli e lo zucchero, riprendiamo il nostro sbattitore o la frusta a mano, come preferite e lavoriamoli fino a quando non abbiamo un composto chiaro e spumoso.

Adesso possiamo aggiungere la buccia del limone grattugiato e continuiamo a lavorare, poi uniamo i tuorli con le noci, poco per volta ed amalgamiamo il tutto con una spatola, facendo delicatamente.

Incorporiamo, quando abbiamo terminato anche gli albumi, sempre con movimenti dal basso verso l’alto, mi raccomando dobbiamo avere un composto molto omogeneo, accendiamo il forno e lasciamolo riscaldare.

Quando è pronto mettiamo prima il nostro impasto nella tortiera, che in precedenza avremmo imburrato ed infarinato, o altrimenti messo la carta da forno e poi facciamo cuocere per 40 minuti a 170 gradi.

Facciamo sempre la prova con lo stecchino per verificare se è pronta, altrimenti trascorso questo tempo possiamo lasciare per altri 5 minuti e riprovare, quando è pronta la sforniamo e la lasciamo raffreddare un pochino.

Prima di servirla spolverizziamola con lo zucchero a velo e decoriamo con un po’ di noci intere, il suo sapore è incredibilmente buono e speciale, siamo certi che tutti l’ameranno tantissimo.

Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette veloci e buonissime che ci permettono di passare maggiore tempo in famiglia!