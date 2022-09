Mara Venier: cosa succede con il suo programma? Incredibile

Nessuno si aspettava questa notizia che ha davvero dell’incredibile. Ecco cosa succede con il programma di Mara Venier

Non ci sono buone notizie per quanto riguarda un appuntamento diventato praticamente irrinunciabile nel palinsesto della Rai. È di poche ore fa, infatti la notizia che ha davvero dell’incredibile e che ha lasciato molti telespettatori senza parole e increduli. Ecco, infatti, che cosa succede con lo storico programma condotto da Mara Venier.

Secondo quanto riportato da molte indiscrezioni, infatti, Domenica In non andrà in onda con l’appuntamento speciale di Mara Venier. Nonostante fosse stato annunciato il contrario, non ci sarà la diretta prevista con la splendida conduttrice e il suo storico programma pomeridiano domenicale. Ecco perché e che cosa sta succedendo.

L’appuntamento speciale di Domenica In con Mara Venier non andrà in onda a metà settembre nella giornata domenicale, ma nella serata del venerdì, come nell’ultimo periodo di maggio. Secondo quanto riferito da Davide Maggio, infatti, era prevista una serata per il 16 settembre, per dare il via al prime time del venerdì del primo canale Rai. Ma non sarà così.

È stato invece confermato l’inizio della classica stagione pomeridiana del programma, prevista per l’11 settembre dalle 14:00. Non ci sarà dunque la festa di inizio stagione per il 16 settembre. Non verrà anticipato quindi il debutto del programma “Tale e Quale Show”, inizialmente previsto per il 30. Questo i quanto il programma di venerdì 23 settembre non avrebbe potuto esser trasmesso per via della messa in onda di una parte.

Ad oggi, dunque, non si conosce ancora cosa verrà trasmesso al posto della serata speciale di Domenica In Show condotto dalla splendida e storica conduttrice, Mara Venier. Tuttavia, Domenica In Show potrà tornare in futuro. Grazie al grande successo e all’incredibile risultato dato dallo share di fine maggio, il programma ha battuto l’Isola dei Famosi e verrà dunque riproposto.

Dunque, sembra che l’azienda di Viale Mazzini possa riproporre in futuro nuovamente l’amato speciale dello show che ha riscosso grandissimo successo. Ci potrebbero quindi essere diversi appuntamenti. Ma intanto Mara Venier, amatissima e storica conduttrice (chiamata ormai “la zia d’Italia) si sta preparando per quella che sarà la nuova stagione del programma.