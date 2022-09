Giada De Blanck: la trasformazione negli anni, eccola!

Giada De Blanck, la trasformazione nel corso degli anni: eccola, il confronto fra il prima e il dopo della “contessina”.

Classe ’81, sulla scia della mamma Patrizia Giada De Blanck ha iniziato una carriera televisiva all’inizio degli anni ‘2000, risultando molto presente in vari programmi televisivi e anche partecipando a diversi reality.

Di recente, però, ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente ad altro; sapete oggi com’è? Ecco il prima e il dopo della “contessina”.

Giada De Blanck, la trasformazione nel corso degli anni: eccola

Dopo aver studiato lingue a Roma, Giada inizia a sfilare come modella per diversi marchi di moda, compreso anche Renato Balestra; nel 2000, diciannovenne, ha partecipato a Miss Italia raggiungendo le semifinali, non riuscendo però ad andare avanti nel proseguo del concorso di bellezza.

Contraddistinta da un fisico statuario slanciato da circa 175 cm, capelli biondi e lineamenti davvero molto simili alla mamma, Giada si è fatta comunque notare, arrivando anche in tv come ospite di Chiambretti c’è.

Da quel momento in poi è diventato un volto noto del piccolo schermo, prendendo parte anche all’edizione del 2003 de L’Isola dei Famosi, nella quale si è classificata seconda dietro a Walter Nudo.

Nell’esperienza al reality show la De Blanck ha fatto intravedere la sua personalità, anche se progressivamente negli anni successivi ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, dedicandosi (come riporta il sito donna.fanpage.it) all’organizzazione di eventi e anche entrando nella squadra di Pallavolo Giò Volley di Aprilia, di cui cura le pubbliche relazioni.

Oggi, continua a dedicarsi alle public relations e all’organizzazione di eventi, essendo tra l’altro davvero attivissima sui social; il suo profilo ha al momento più di 50mila follower.

La De Blanck, oggi 41enne, sebbene sia cambiata nel corso degli ultimi decenni continua a sfoggiare una chioma biondissima, oltre che quel fascino che l’ha sempre contraddistinta; tornerà a contatto col mondo dello spettacolo, magari partecipando di nuovo a qualche reality?