Uomini e Donne anticipazioni: le aspettavamo tutti, finalmente!

Uomini e Donne: cosa si vedrà nelle prime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Mancano poco più di due settimane all’inizio del dating show più longevo della televisione, Uomini e Donne, condotto ormai da sempre dalla Queen di Mediaset, Maria De Filippi.

Le registrazioni delle prime puntate sono state già registrate nei giorni scorsi e a far sapere cosa succederà ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, attraverso l’account di Instagram UominieDonneClassicoeOver.

Nelle ultime ore, era uscita anche la notizia che una presenza ormai costante del programma della De Filippi era stata avvistata lontana dagli Studi di registrazioni.

Stiamo parlando di Ida Platano. E si era anche ipotizzato che la donna non facesse più parte dello show. Ma sarà veramente così? In realtà no: nelle registrazioni erano presenti sia la Platano, che il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri che hanno anche discusso molto.

Uomini e Donne: le prime indiscrezioni sulle nuove puntate

Il motivo? Sembrerebbe che lui l’abbia cercata durante questa estate. Non era presente, invece, Biagio.

Saranno in studio quattro nuovi tronisti, ma per il momento si è fatta la conoscenza delle due donne, Federica e Lavinia. Federica Anversano non è un volto nuovo all’interno di Uomini e Donne: infatti, aveva già Matteo Ranieri.

Sono tornate più cariche che mai anche due presenze, ormai fisse del programma: l’opinionista Tina Cipollari e la dama di Torino, Gemma Galgani.

Ma questa volta, l’opinionista ha soltanto preso un po’ in giro la dama, senza però andare oltre. La collega di Gianni Sperti sembra che abbia scherzato sul fatto che il suo chirurgo fosse in ferie.

Si è fatta la conoscenza anche del nuovo corteggiatore di Gemma: il suo nome è Didier ed è di Lugano.

Oltre alla dama di Torino, sono tornati negli studi di Canale 5 anche molti altri volti conosciuti del programma: Armando Incarnato, Pinuccia e Alessandro, Daniela, Catia, Gloria e Fabio.

Nel suo ruolo è tornato anche Alessandro Vicinanza nel trono Over, che in passato aveva avuto un interesse per Federica – la nuova tronista – quando era corteggiatrice di Matteo Ranieri. Ma lei stessa non ricambiava.

Cosa succederà nelle prossime puntate? Ci sarà uno scambio tra i due troni?