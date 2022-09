Alba Parietti e Franco Oppini, tutta la verità sulla fine della loro relazione: perché tra i due è finito l’amore?

Alba Parietti è un volto molto conosciuto del mondo dello spettacolo e non solo; nel corso dei tantissimi anni di carriera, però, la showgirl, attrice e conduttrice torinese è finita al centro della scena anche per le sue storie d’amore.

La prima, nonché il primo matrimonio per la Parietti, è stata con Franco Oppini: ma perché i due hanno deciso di separarsi? Ecco le parole di Oppini sulla fine della relazione, davvero da non credere.

Alba Parietti e Franco Oppini, tutta la verità sulla fine della loro relazione: parla lui

Il matrimonio tra Alba e Franco è stato celebrato all’inizio degli anni ’80, precisamente nel 1981; i due sono stati insieme quasi dieci anni, arrivando alla separazione nel ’90 e poi al divorzio nel ’97.

Ai tempi, la showgirl era davvero giovanissima (nemmeno ventenne) mentre Oppini era un giovane uomo trentenne in cerca di affermare definitivamente la sua carriera.

L’amore tra i due ha portato come frutto Francesco, nato nell’82 e che il pubblico ha potuto conoscere meglio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma perché Alba e Franco hanno deciso di lasciarsi? Stando alle parle di Oppini al programma Rai Vieni da me (come riporta il sito ilsussidiario.net) influì molto la differenza di età.

“Secondo me quello è il periodo più bello nella vita di una donna. Un periodo di scoperte e curiosità. Perché rovinarlo con me?” ha spiegato l’attore, che rivela poi come dopo la fine del matrimonio i rapporti siano rimasti davvero buonissimi.

“Ci siamo lasciati con grande amicizia, tanto che abbiamo anche lavorato a teatro insieme nello spettacolo ‘Nei panni di una bionda’. Eravamo talmente in buoni rapporti che Ada Alberti, mia moglie, accettò che in scena ci baciassimo“ ha raccontato Oppini, a conferma dell’affetto che lo lega ad Alba ancora oggi.

Successivamente, la Parietti ha avuto una serie di altre relazioni più o meno durature, come ad esempio quella con Stefano Bonaga e il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, mentre Oppini nel 2003 si è sposato con Ada Alberti.