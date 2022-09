Gf: ricordate Marianella? Eccola oggi, incredibile

Gf:, vi ricordate tra i concorrenti di Marianella? Eccola oggi a distanza di tantissimi anni dalla sua partecipazione, incredibile.

Ormai tutti gli spettatori aspettano con ansia l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma nelle varie edizioni “nip” del reality show di Canale 5 sono passate davvero tantissime persone, molte delle quali sono riuscite ad entrare nel cuore delle persone.

Ad esempio, vi ricordate di Marianella Bargilli? La donna è ormai uscita dalla casa da tantissimi anni, ma lei nella sua permanenza a Cinecittà ha davvero lasciato il segno; ecco com’è oggi.

Marianella prese parte alla terza storica edizione del Grande Fratello, un anno davvero d’oro per il reality show; a quell’edizione parteciparono infatti anche diverse personalità come Fedro Francioni, Angela Sozio e soprattutto Floriana Secondi (vincitrice) e Luca Argentero, che oggi sappiamo essere un affermatissimo attore.

Proprio Argentero rimase davvero stregato da Mariangela, hostess 31enne che incantò tutti quanti con la sua eleganza e la sua bellezza; prima di entrare nella casa aveva già avuto una parte (visti gli studi teatrali iniziati da giovanissima) da amazzone in Hannibal, film del 2001 diretto da Ridley Scott.

Dopo la partecipazione al GF, la Bargilli inizia una vera e propria carriera da attrice teatrale, tanto da ottenere con le sue performance prima una candidatura come miglior attrice emergente ai Premi Olimpici, Oscar del teatro e poi vincere il Premio Chianciano Terme.

Sono veramente tantissimi gli spettacoli teatrali che si annoverano nel suo curriculum, mentre ritorna sul grande schermo nel 2016, con L’amore rubato diretto da Irish Braschi, nonché in tv con serie come Sfida al cielo – La narcotici 2 e Baciato dal sole.

Oggi 52enne, Marianella presenta una bellezza sicuramente più matura, ma non meno elegante e fascinosa; gli occhi chiari, i capelli licci e lineamenti sono gli stessi con cui all’interno della casa di Cinecittà fece rimanere senza parole tutti quanti, così come anche il fisico rimane tonico e più in forma che mai.