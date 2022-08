Grande Fratello: i retroscena su alcune firme

Grande Fratello Vip: oltre a Giovanni Ciacci, svelata una nuova concorrente del reality show. Vediamo insieme di chi si tratta.

L’inizio del Grande Fratello Vip è alle porte: mancano pochissimi giorni a quando le luci della casa più spiata di Italia si riaccenderanno e i “vipponi” varcheranno la famosa porta rossa.

In molti hanno pensato che il programma fosse rinviato di qualche giorno – l’inizio è previsto per il 19 settembre – giusto il tempo di dare ai concorrenti la possibilità di votare alle prossime elezioni del 25 settembre.

Ma sul sito di Fanpage.it, infatti, si legge che alcune fonti vicine alla produzione del reality hanno fatto sapere che il suo inizio dovrebbe essere sempre per lunedì 19 settembre.

I concorrenti che vorranno votare potranno farlo liberamente, ma prima di rientrare nella casa del GF Vip dovranno necessariamente fare la quarantena prevista di 5 giorni.

GF Vip: chi sono i concorrenti che entreranno nella casa?

Nelle ultime ore, intanto, si è allungata la lista dei nomi dei partecipanti al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Per il momento c’è solo un nome ufficiale: Giovanni Ciacci, che per anni ha fatto parte del cast del programma di Rai 2, Detto Fatto.

Ma chi sono i concorrenti “ufficiosi” che dovrebbero far parte del GF Vip? Dovrebbero partecipare: l’ex compagno di Belen Rodriguez – dalla quale ha avuto una figlia Luna Marì – Antonino Spinalbese, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan ed Elenoire Ferruzzi.

Si sono aggiunti a questi nomi anche quelli della rapper Checia Rodriguez – ma sembrerebbe che la cantante abbia già deciso di non partecipare – e quelli di Carolina Marconi e Franco Oppini.

La proposta all’attore sembra essere arrivata, come ha riferito la moglie e come si può leggere su IlSussidiario.net, ma Oppini non ha accettato. La Marconi, invece, non è nuova al programma: infatti, ha già partecipato alle prime edizioni del programma.

Sulla pagina di Instagram del reality è stato pubblicato un video in cui appare una donna con la didascalia “Nuovi concorrenti… L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo”.

Ed in molti hanno pensato che sia proprio l’ex gieffina che entrerà a far parte dei prossimi concorrenti.

Siete curiosi di scoprire quali sono i nuovi “vipponi” che varcheranno l’ormai famosa porta rossa?