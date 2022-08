Diletta Leotta: le foto del prima e dopo stupiscono

Non tutti sanno com’era Diletta Leotta prima del successo e della enorme popolarità raggiunta. Ecco le foto del prima e dopo che stupiscono

Diletta Leotta è oggi certamente la presentatrice televisiva sportiva più apprezzata e conosciuta nel mondo dello spettacolo e dello sport italiano. Giovanissima e preparatissima, la Leotta è ormai diventata uno dei volti più conosciuti nel calcio italiano e testimonial di eccellenza di DAZN, il servizio digitale che offre un suo palinsesto sportivo.

Negli anni, la splendida presentatrice ha conquistato i cuori di milioni di fan in Italia e non solo, diventando una delle più apprezzate conduttrici sportive in assoluto. Tuttavia, non tutti sanno com’era Diletta Leotta prima del successo e della enorme popolarità raggiunta negli anni. Ecco le foto del prima e dopo che stupiscono.

Non è facile immaginare una conduttrice televisiva, specializzata nello sport, ad essere amata e conosciuta più di Diletta Leotta. È stata lei, infatti, a conquistare lo scettro di regina della tv sportiva e ad imporsi grazie alla sua bravura nella conduzione e nell’intrattenimento, oltre ovviamente alla sua incredibile bellezza.

Una bellezza che negli anni è diventata sempre più evidente, evidenziata anche da alcuni ritocchi da lei stessa ammessi. La splendida Leotta, infatti, ha dichiarato di aver usufruito di piccoli interventi estetici per migliorare il proprio aspetto e di non vergognarsi in alcun modo.

La conduttrice e volto principale di DAZN è infatti riuscita ad imporsi come la più ricercata in assoluto nel nostro Paese. La sua bellezza ha sicuramente giocato un ruolo molto importante, ma a nulla sarebbe servito senza la preparazione e senza le evidenti capacità che ha dimostrato durante questi anni passati perennemente al centro dell’attenzione.

Fin da giovanissima, la splendida Leotta ha dato dimostrazione della propria bellezza, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza. Conclusa la laurea in giurisprudenza alla LUISS di Roma, la bellissima presentatrice ha coronato il suo sogno di diventare una presentatrice sportiva, dopo l’esperienza su Antenna Sicilia.

Come da lei stessa affermato, durante gli anni ha deciso di usufruire di alcuni ritocchi che hanno accentuato un po’ il normale cambiamento che avviene durante gli anni. Nelle foto del prima e dopo, infatti, si evince molto bene la differenza. Ma una cosa è sicura: Diletta Leotta è sempre stata bellissima.