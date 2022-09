Francesco Renga per la prima volta sul palco con lei, incredibile: ecco cosa ha fatto il cantante durante un concerto, sorprendente.

Cantautore classe ’68, Francesco Renga ha alle spalle una carriera che parla da sola; dopo l’inizio come membro del gruppo dei Timoria, Renga ha intrapreso una carriera da solista che lo ha portato ad incidere nove album in studio, due dal vivo e tre raccolte.

Di recente, come molti altri artisti, il cantante di Udine è tornato sui palchi di tutta Italia a cantare dal vivo; nell’ultimo concerto, nel mezzo dell’esibizione si è trovato per la prima volta sul palco con lei, ecco cosa è successo.

Francesco Renga per la prima volta sul palco con lei, incredibile: cosa è successo al concerto

Come molti sapranno, Renga ha avuto una lunghissima relazione con Ambra Angiolini, che gli ha dato due figli: la più grande, Jolanda (18 anni) e Leonardo, che invece ha 16 anni.

Di recente, il cantante è stato protagonista di un bellissimo concerto a Civitavecchia, alle porte di Roma; durante l’esibizione, Renga ha stupito tutti quanti facendo salire proprio sul palco sua figlia Jolanda.

I due, come riporta anche il sito gossip.it, si sono trovati dunque per la prima volta insieme sul palco, realizzando un momento davvero commovente; il cantate si esibisce infatti con Angelo, canzone del 2005 composta proprio per la figlia e con cui ha vinto il Festival di Sanremo.

In platea, Jolanda è visibilmente commossa, ma lo è ancor di più quando il padre decide di farla salire sul palco: i due si stringono forte, visibilmente emozionati e commossi, mentre il pubblico applaude un momento d’amore fortissimo.

Il momento è stato condiviso anche da Renga sui social, emozionato per quanto successo: “Volevo mettere voi in questo post… ieri a Civitavecchia eravate veramente tantissimi, siete stati uno spettacolo, ma poi ho deciso di mettere uno di voi a caso… ecco. Il mio amore gigante Jolanda Renga ieri è salita sul palco col suo papo. Non ho resistito. Spero comprendiate” ha scritto il cantante.