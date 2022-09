Tommaso Zorzi: ecco il lavoro dei genitori, da non credere

Tommaso Zorzi, ecco il lavoro dei genitori: davvero da non credere, sapevi già in cosa sono impegnati i due?

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e aver lanciato il suo nuovo romanzo, Tommaso Zorzi è tornato in televisione in grande stile; l’influencer è diventato uno dei volti di Real Time e Discovery+, conducendo sia Questa è casa mia! sia Tailor Made – Chi ha la stoffa?, due format nuovi di zecca.

L’influencer è ormai da tempo seguitissimo e si è ormai affermato anche come conduttore di successo; ma sapete che lavoro fanno i due genitori? Anche loro non se la passano di certo male.

Tommaso Zorzi, ecco il lavoro dei genitori: li conoscevi?

Classe ’95, Tommaso proviene da una famiglia molto in vista (e ricca) a Milano; non è casuale infatti la sua partecipazione a Riccanza e Riccanza Deluxe, docu-reality sulla vita di persone milionarie.

Nello specifico, i genitori di Tommaso Zorzi (come riporta il sito chiecosa.it) sono due professionisti impegnati in settori diversi; il padre, di nome Lorenzo, è un Digital & Innovation Senior Manager presso la società Mondora e si occupa di sviluppo software, un ruolo davvero molto importante.

Per quanto riguarda invece la mamma, Armanda Frassinetti, è una dietista che lavora presso la ASL di Milano; i due non hanno mai fatto mancare nulla ai figli (Tommaso e Gaia), tanto che come riporta sempre il sito ha studiato Economia e Business Management prima a Milano e poi a Londra.

Per loro, l’influencer ha sempre speso parole bellissime, ed ha più volte raccontato di come anche grazie a loro abbia vissuto meglio la parte della vita in cui ha fatto coming out.

Al giorno d’oggi, la carriera di Zorzi sembra essere più lanciata che mai; ormai è un affermato conduttore ed ha anche un discreto successo come scrittore, vista l’accoglienza dei suoi due romanzi, Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri (uscito nel 2020) e Parole per noi due (2022), entrambi editi per Mondadori.