Mara Venier, tutto quello che non sai sul marito Nicola Carraro: conoscete l’uomo che ha preso il cuore della conduttrice?

La “zia” Mara è pronta a tornare protagonista su Rai 1, dando seguito al soprannome “signora della domenica” che ormai ha di diritto da decenni; la nuova edizione di Domenica In sarà ancora una volta sotto la sua guida.

Quest’estate però, ne ha approfittato per ricaricare le batterie, in compagnia della sua famiglia e, ovviamente, del marito Nicola Carrara; conoscete l’uomo che ha preso il cuore della conduttrice? Ecco quello che non sai su di lui.

Nel corso della sua carriera, sin dagli esordi, Mara è stata spesso al centro di voci di gossip per le sue relazioni; dopo il matrimonio giovanissima con Francesco Ferracini (con cui ha avuto la figlia Elisabetta), ha intrapreso una relazione con Pier Paolo Capponi a cui ha dato Paolo.

Negli anni ’80 arriva invece il breve matrimonio con Jerry Calà, e poi a seguire la lunga relazione con Renzo Arbore e quella più breve con l’attore Armand Assante; da diversi anni ha però trovato la stabilità al fianco di Nicola Carraro, con cui è sposata dal 2006.

Per chi non lo sapesse, Carraro è il nipote di Angelo Rizzoli e proprio nella casa editrice di famiglia inizia la sua attività lavorativa; negli anni ’70 è direttore editoriale dei periodici, per poi essere nominato amministratore delegato periodici dal 1972 al 1974.

Successivamente, dopo l’addio alla Rizzoli, acquista la casa editrice Sperling & Kupfer, di cui diventa presidente; trasferitosi a Roma si inserisce anche nel mercato della produzione cinematografica, acquistando una gran fetta di quote della Vides S.p.A e producendo diversi film.

Dal ’63 all”80, come riporta il sito tag24.it, è stato sposato con Adonella Colonna di Paliano, da cui ha avuto tre figli; negli anni ‘2000 arriva l’amore con la Venier, che sposa a Roma nel 2006 e con cui condivide la vita di tutti i giorni ancora oggi.