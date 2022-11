Alice è stata trovata carbonizzata all’interno del bagagliaio: sono ancora a piede libero il marito ed un amico, ultimi a vederla. A breve però saranno iscritti nel registro degli indagati.

Alice Neri, giovane donna di 32 anni, è stata trovata morta all’interno di un’auto incendiata nella notte di venerdì presso Fossano Concordia, in provincia di Modena. La madre, Patrizia Montorsi, non crede all’ipotesi di suicidio e tantomeno alla colpevolezza del marito. “Lui amava mia figlia e mia nipote, non avrebbe mai fatto un cosa del genere” afferma in un’intervista al Resto del Carlino.

È stato infatti proprio il marito ad avvisare le forze dell’ordine il giorno prima del ritrovamento. Alice era uscita di sera per un semplice aperitivo con le amiche ma non ha più fatto ritorno a casa. Gli ultimi a vederla sono stati proprio il marito ed un suo fidato amico. Le autorità competenti hanno già avviato tutte le indagini del caso.

Alice, trovata nel bagagliaio: tradita dall’uomo che doveva aiutarla

I carabinieri setacciano le immagini delle telecamere di sorveglianza e interrogano possibili testimoni per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Sarà infatti molto rilevante capire cosa è accaduto nel tragitto in macchina che la ragazza stava compiendo per arrivare a questo fatidico aperitivo.

Nell’auto infatti sarebbe stato presente anche il suo assassino, il quale l’avrebbe rinchiusa dentro ed appiccato il fuoco che ha ucciso Alice. La macchina è stata trovata in campagna, nei pressi del paese di Ravarino, a circa trenta chilometri dall’abitazione della donna. Nell’ultima messa della chiesa cattolica di Ravarino, sono state moltissime le persone che si sono raggruppate per mandare un ultimo messaggio alla trentaduenne deceduta.

Don Mattia nella sua omelia ha ricordato la vittima e cercato di dare conforto a una comunità che ancora non si capacita dell’immane tragedia. Le indagini ora procederanno per trovare il colpevole dell’atto e per dare giustizia alla madre che non riesce a darsi pace per l’accaduto.